Hyundai Stargazer giảm giá mạnh tại nhiều đại lý

Nhiều đại lý Hyundai đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho dòng MPV Stargazer với mức khởi điểm dưới 430 triệu đồng, tạo lợi thế lớn về chi phí sở hữu cho khách hàng chấp nhận xe mang số VIN 2025.

Theo thông tin từ các đại lý, Hyundai Stargazer hiện được chào bán với giá ưu đãi khoảng 427 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, Stargazer X có giá khoảng 486 triệu đồng và Stargazer X Cao cấp được báo giá khoảng 518 triệu đồng.

Mức giá thực tế có thể chênh lệch tùy từng showroom và chính sách bán hàng tại thời điểm giao dịch. Đây là giá ưu đãi dành cho xe tồn kho, không phải mức giá bán lẻ niêm yết mới của hãng. Hiện Hyundai Stargazer có giá niêm yết từ 489 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Bản Đặc biệt được bán với giá 569 triệu đồng, trong khi bản Cao cấp có giá 615 triệu đồng.

Stargazer sở hữu không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế tối ưu khoảng để chân và khoảng trống trần xe. Điểm nhấn công nghệ nằm ở cụm màn hình kép 10,25 inch liền khối kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng giải trí trung tâm. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau cùng các cổng sạc USB Type-C tiện lợi.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Stargazer là động cơ Smartstream dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này tích hợp hệ thống phun xăng kép DPFI cùng hệ thống quản lý nhiệt ITMS, giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Sức mạnh truyền tới bánh xe thông qua hộp số vô cấp thông minh iVT giả lập 8 cấp, đi kèm 4 chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Điểm cần lưu ý là những chiếc xe đang được áp dụng mức giá này mang số VIN 2025.

Dù được bán trong năm 2026, xe vẫn thuộc lô sản xuất năm trước, khiến thời gian sử dụng còn lại khi xét theo năm sản xuất ngắn hơn so với xe VIN 2026. Đây cũng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe trong tương lai.