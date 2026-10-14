Hyundai Bayon 2027 lột xác toàn diện, lần đầu có bản hybrid

Thay đổi lớn nhất trên Hyundai Bayon mới nằm ở ngoại hình, với ngôn ngữ thiết kế Art of Steel lấy cảm hứng từ đàn anh Tucson. Phần đầu xe nổi bật với đèn LED định vị ban ngày tạo hình như gậy khúc côn cầu và nắp ca-pô nâng cao. Vòm bánh xe được tạo hình góc cạnh, trong khi đuôi xe có dòng chữ Bayon cỡ lớn đặt bên dưới logo Hyundai.

Lần đầu tiên, Bayon có thêm phiên bản N Line với bộ bodykit riêng, mâm hợp kim 18 inch, hệ thống ống xả kép và nóc xe sơn đen tương phản. Bên trong, biến thể này được bổ sung các chi tiết thể thao như đường chỉ khâu đỏ và bàn đạp ốp kim loại.

Xe có chiều dài 4.245 mm, rộng 1.810 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm, tăng 20 mm so với thế hệ trước. Khoang cabin được trang bị cặp màn hình 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tùy phiên bản, xe có thêm camera quan sát toàn cảnh 360 độ, ghế thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose và chìa khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key 2. Các công nghệ an toàn như hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và giám sát điểm mù cũng được cung cấp.

Về vận hành, Hyundai Bayon mới sử dụng hệ dẫn động cầu trước trên toàn bộ phiên bản. Các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.0L T-GDI có công suất khoảng 90 PS và 115 PS, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản mạnh hơn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 10,8 giây, nhanh hơn mức 14,1 giây của bản tiêu chuẩn.

Điểm mới đáng chú ý là hệ truyền động hybrid HEV 1.6L, cho tổng công suất khoảng 136-138 PS tùy thông số được công bố. Phiên bản này sử dụng hộp số ly hợp kép 6 cấp, đồng thời cho phép người lái điều chỉnh mức độ tái tạo năng lượng phanh thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng. Do bố trí thêm pin và các thành phần điện hóa, dung tích khoang hành lý của bản hybrid dự kiến nhỏ hơn phiên bản động cơ xăng, vốn có thể đạt tối đa 440 lít.

Theo kế hoạch, Hyundai Bayon thế hệ mới sẽ bắt đầu đến các đại lý châu Âu vào đầu năm 2027. Với thiết kế mới, trang bị công nghệ được nâng cấp và lần đầu có tùy chọn hybrid, mẫu SUV đô thị này được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Ford Puma tại thị trường châu Âu.