Trong khuôn khổ triển lãm Gaikindo Auto Week 2026, Hyundai Motors đã chính thức mở cổng nhận đặt cọc cho mẫu SUV thuần điện ba hàng ghế mang tên Hyundai Neira. Hyundai Neira là mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc được sản xuất tại Đông Nam Á.

Trước khi xuất hiện với diện mạo thương mại, mẫu xe này từng được giới thiệu dưới dạng nguyên mẫu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) hồi tháng 8/2026. Tại thị trường Indonesia, Hyundai Neira được cung cấp với ba tùy chọn cấu hình gồm Essential, Style và Prime.

Hyundai Neira là mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc được sản xuất tại Đông Nam Á.

Hãng áp dụng mức giá lăn bánh ưu đãi dao động từ 388 triệu đến 448 triệu rupiah tương đương 550,6 - 635,79 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách giá này chỉ được giới hạn cho 1.000 khách hàng đặt mua đầu tiên. Hyundai Neira có nhiều nét tương đồng với Kia Carens Clavis EV đang được phân phối tại Ấn Độ. Cả hai cùng sở hữu kiểu dáng thân xe kéo dài, phần mui cao, diện tích kính lớn và cấu hình nội thất ba hàng ghế.

Dù sử dụng chung nhiều yếu tố thiết kế, Hyundai vẫn điều chỉnh các chi tiết ngoại thất để tạo nhận diện riêng cho Neira. Phần đầu xe nổi bật với mặt trước kín đặc trưng của xe điện, dải đèn LED chạy ngang và các cụm chiếu sáng bố trí theo phương thẳng đứng.

Cản trước cũng được thiết kế lại, bổ sung mảng ốp màu bạc nhằm tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Nhìn từ bên hông, Neira có bộ mâm hợp kim hai tông màu, tay nắm cửa mạ crôm, các tấm ốp bảo vệ thân xe và thanh giá nóc. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được bố trí theo chiều dọc, kết nối với nhau bằng một dải đèn thanh mảnh chạy ngang cửa cốp.

Cản sau và cách bố trí logo cũng được Hyundai tinh chỉnh để phân biệt mẫu xe này với sản phẩm cùng nền tảng của Kia. Bên trong khoang lái, người dùng được tiếp cận loạt trang bị hiện đại như cụm đồng hồ hiển thị thông tin dạng kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, hệ thống loa cao cấp mang thương hiệu Bose và giải pháp kết nối từ xa Bluelink.

Nhằm nâng cao tính thực dụng cho một mẫu xe gia đình, khoảng sáng gầm được duy trì ở mức 200 mm cùng kết cấu cửa mở tối ưu hóa luồng di chuyển xuống hàng ghế cuối. Các công nghệ hỗ trợ vận hành bước đầu được tiết lộ gồm tính năng hiển thị hình ảnh điểm mù qua camera và dàn cảm biến cảnh báo va chạm phía trước.

Hiện Hyundai chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Neira, bao gồm dung lượng pin, công suất mô-tơ điện và phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, với những điểm tương đồng về thiết kế và cấu trúc sản phẩm, mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Kia Carens Clavis EV.

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Carens Clavis EV được trang bị một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Xe có hai lựa chọn pin dung lượng 42 kWh và 51,4 kWh. Với bộ pin lớn hơn, Carens Clavis EV có phạm vi hoạt động công bố tối đa 490 km theo chu trình thử nghiệm MIDC. Cả hai cấu hình pin đều hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100 kW.

Trước mắt, Hyundai Neira được phát triển và sản xuất phục vụ thị trường Indonesia. Xe sẽ bắt đầu đươck nhận đặt hàng tại triển lãm Gaikindo Auto Week 2026, từ ngày 20/11 đến 29/11. Tuy nhiên, việc được sản xuất tại Indonesia cũng mở ra khả năng mẫu MPV điện này được phân phối tại các quốc gia Đông Nam Á khác trong tương lai. Việt Nam có thể là một trong những thị trường tiềm năng nếu Hyundai có kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh.