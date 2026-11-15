Doanh số Hyundai Accent "đi lùi" trong tháng 10/2026

Doanh số mẫu xe sedan Hyundai Accent thuộc phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2026 có phần giảm mạnh. Cụ thể, theo số liệu bán hàng của Tập đoàn Thành Công (TC Group), Hyundai Accent đạt doanh số 158 xe trong tháng 10/2026, giảm 46 xe so với tháng trước, tương đương mức giảm 22,5%. Kết quả này khiến Accent tiếp tục đứng thứ tư trong nhóm sedan hạng B có doanh số được công bố tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 9/2026, Accent từng ghi nhận 204 xe bán ra, tăng 35,1% so với tháng 8. Tuy nhiên, đà phục hồi này không kéo dài sang tháng 10, khi sức mua của mẫu xe tiếp tục suy yếu. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Hyundai Accent đạt 2.803 xe, vẫn cách khá xa những đối thủ dẫn đầu phân khúc.

Hyundai Accent thuộc phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2026 có phần giảm mạnh.

Đáng chú ý, mức giảm của Accent diễn ra trong bối cảnh Hyundai Thành Công triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm cải thiện sức cạnh tranh. Trong tháng 9, mẫu sedan này từng được áp dụng mức ưu đãi lên đến gần 90 triệu đồng theo một số chương trình bán hàng tại đại lý. Dù vậy, chính sách giảm giá chưa đủ tạo ra sự bứt phá về lượng xe tiêu thụ.

Thị phần Hyundai Accent giảm từ tháng 9 sang tháng 10

Tổng doanh số 5 mẫu xe giảm còn 1.813 chiếc, trong đó Accent đạt 158 xe.

Nếu xét trong nhóm 5 mẫu sedan hạng B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage, doanh số toàn phân khúc tháng 9 đạt 2.097 xe. Accent với 204 xe đóng góp khoảng 9,7% lượng tiêu thụ của nhóm.

Sang tháng 10, tổng doanh số 5 mẫu xe giảm còn 1.813 chiếc, trong đó Accent đạt 158 xe, tương ứng khoảng 8,7% thị phần. Như vậy, thị phần doanh số của Accent giảm khoảng 1 điểm phần trăm chỉ sau một tháng. Có thể thấy, Hyundai Accent không chỉ giảm lượng xe bán ra mà còn mất thêm tỷ trọng trong phân khúc. Mức sụt giảm 22,5% của mẫu sedan này cao hơn mức giảm chung 13,5% của nhóm 5 xe.

Trong khi đó, Toyota Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 659 xe, Honda City đạt 486 xe và Mazda2 ghi nhận 475 xe. Đáng chú ý, Mazda2 là mẫu xe duy nhất trong nhóm có doanh số tăng trưởng trong tháng 10, dù mức tăng chỉ khoảng 2,4%.

Accent đang mất lợi thế trước các đối thủ Nhật Bản?

Hyundai Accent từng là một trong những mẫu sedan hạng B có sức tiêu thụ nổi bật tại Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, vị thế của mẫu xe này có dấu hiệu suy giảm khi Toyota Vios và Honda City tiếp tục duy trì lượng khách hàng ổn định, trong khi Mazda2 cũng tạo được chỗ đứng riêng.

Theo đánh giá từ góc nhìn thị trường, vấn đề của Accent không đơn thuần nằm ở giá bán. Trong phân khúc sedan hạng B, khách hàng thường quan tâm đồng thời đến chi phí sở hữu, độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn và giá trị bán lại.

Hyundai Accent không chỉ giảm lượng xe bán ra mà còn mất thêm tỷ trọng trong phân khúc.

Toyota Vios có lợi thế về độ nhận diện thương hiệu và danh tiếng sử dụng lâu năm. Honda City tạo sức hút với thiết kế thể thao, khả năng vận hành và các công nghệ an toàn chủ động. Mazda2 lại hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế, sự linh hoạt và phong cách riêng.

Trong khi đó, Hyundai Accent sở hữu những ưu điểm đáng chú ý như thiết kế hiện đại, không gian nội thất tương đối rộng rãi, trang bị tiện nghi và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ giúp mẫu xe duy trì sức bán như giai đoạn trước.

Góc nhìn chuyên gia: Giảm giá chưa chắc tạo được sức bật dài hạn

Dưới góc độ phân tích thị trường, việc Hyundai Accent giảm doanh số trong tháng 10 cho thấy chính sách ưu đãi có thể hỗ trợ quyết định mua xe trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra sự thay đổi bền vững nếu sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của khách hàng.

Một chuyên gia phân tích thị trường ô tô có thể nhìn nhận rằng, người mua sedan hạng B hiện nay không còn chỉ so sánh giá niêm yết. Họ cân nhắc tổng chi phí sử dụng trong nhiều năm, mức độ tiện nghi, an toàn, khả năng vận hành và đặc biệt là giá trị chiếc xe khi bán lại.

Với Accent, việc duy trì mức giảm giá lớn có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, nhưng cũng đặt ra thách thức về hiệu quả kinh doanh và giá trị thương hiệu. Nếu doanh số vẫn thấp dù ưu đãi sâu, hãng cần xem xét lại cách định vị sản phẩm, cấu hình trang bị và chiến lược tiếp cận người mua.

Đây cũng là bài toán không riêng Hyundai Accent. Phân khúc sedan hạng B đang chịu sức ép từ các mẫu SUV đô thị, MPV và xe điện có giá bán ngày càng cạnh tranh. Khách hàng gia đình có xu hướng ưu tiên xe gầm cao, trong khi người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ quan tâm nhiều hơn đến chi phí vận hành và hiệu quả khai thác.