Mẫu tay ga Elite đã được bán ra tại thị trường Brazil từ năm 2024, và phiên bản vừa trình làng là bản nâng cấp toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng hiện đại.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, OHC, làm mát bằng không khí, dung tích 123,9cc, tích hợp công nghệ eSP và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,2 PS tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động V-Matic.

Đáng chú ý, hệ thống Idling Stop cho phép động cơ tự động ngắt khi xe dừng theo điều kiện vận hành nhất định và khởi động lại khi người lái vặn ga. Trang bị này giúp hạn chế tiêu hao nhiên liệu khi dừng chờ đèn đỏ hoặc di chuyển trong tình trạng giao thông đông đúc.

Về tiện ích, Honda Elite 125 2027 được bổ sung cổng sạc USB Type-C bố trí bên trong yếm trước. Xe còn có bảng đồng hồ LCD hiển thị các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường, điện áp ắc quy và mức tiêu thụ nhiên liệu. Cốp dưới yên có dung tích 19,7 lít, bình xăng 5,3 lít và nắp bình xăng được bố trí bên ngoài, giúp người dùng tiếp nhiên liệu mà không cần mở yên.

Các trang bị khác gồm đèn chiếu sáng LED, hệ thống khóa cơ thông thường, hộc chứa đồ phía trước và hai móc treo đồ. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Honda Elite 125 2027 có chiều dài 1.830 mm, rộng 707 mm, cao 1.172 mm, chiều dài cơ sở 1.260 mm và khoảng sáng gầm 171 mm. Xe sử dụng bánh trước 12 inch, bánh sau 10 inch, chiều cao yên 765 mm và trọng lượng khô 100 kg.

Tại Brazil, Honda Elite 125 2027 có giá đề xuất 14.440 real Brazil - khoảng gần 66 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.