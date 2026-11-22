Tuy nhiên, khi đặt cạnh Toyota Vios, Honda City hay Mazda2, Hyundai Accent có thực sự là mẫu xe đáng mua nhất?

Hyundai Accent 2026 giá niêm yết và lăn bánh hết bao nhiêu?

Hyundai Accent thuộc nhóm sedan có giá bán dễ tiếp cận, phù hợp với người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ hoặc khách hàng cần phương tiện đi làm hằng ngày.

Chi phí lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM sẽ cao hơn giá niêm yết do bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các khoản liên quan. Người mua nên cân nhắc ngân sách theo từng phiên bản, bởi bản cao cấp có thêm tiện nghi và công nghệ an toàn đáng giá hơn.

Hyundai Accent có những trang bị tiện nghi và an toàn gì?

Hyundai Accent sở hữu màn hình giải trí, kết nối điện thoại thông minh, điều hòa, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa và một số tiện ích phục vụ nhu cầu hằng ngày, tùy phiên bản.

Về an toàn, xe có các tính năng như ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảm biến áp suất lốp. Phiên bản cao cấp được bổ sung gói Hyundai SmartSense với các công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đây là lợi thế của Accent so với những mẫu sedan cùng tầm giá, đặc biệt với người ưu tiên công nghệ và an toàn chủ động.

Hyundai Accent vận hành trong phố và trên cao tốc thế nào?

Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT trên phiên bản tự động.

Trong đô thị, Accent có ưu điểm dễ điều khiển, vận hành tương đối mượt và phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Động cơ 1.5L đáp ứng tốt nhu cầu đi làm, đưa đón gia đình và di chuyển hằng ngày.

Khi chạy cao tốc, xe đủ sức duy trì tốc độ hành trình thông thường, nhưng khả năng tăng tốc vượt xe không quá nổi bật, nhất là khi chở đủ người và hành lý. Accent phù hợp với người ưu tiên sự tiết kiệm, thoải mái hơn là cảm giác lái thể thao.

Chi phí bảo dưỡng Hyundai Accent trong 5 năm có đắt không?

Chi phí bảo dưỡng Hyundai Accent tương đối dễ chịu trong phân khúc sedan hạng B. Với nhu cầu sử dụng khoảng 15.000 km/năm, chủ xe có thể dự trù khoảng 4–6 triệu đồng mỗi năm cho bảo dưỡng định kỳ, tùy cấp bảo dưỡng và điều kiện sử dụng.

Sau 5 năm, tổng chi phí bảo dưỡng cơ bản ước tính khoảng 20–30 triệu đồng, chưa bao gồm nhiên liệu, bảo hiểm, thay lốp hoặc sửa chữa phát sinh.

Nhược điểm của Hyundai Accent cần cân nhắcAccent vẫn có một số hạn chế như động cơ chưa thực sự mạnh khi vượt xe trên cao tốc, khả năng cách âm chưa nổi bật và trang bị an toàn chênh lệch giữa các phiên bản. Ngoài ra, nếu quan tâm đến khả năng giữ giá khi bán lại, Toyota Vios vẫn là đối thủ đáng cân nhắc.

Hyundai Accent 2026 có đáng mua không?

Hyundai Accent 2026 phù hợp với người cần một chiếc sedan giá hợp lý, thiết kế đẹp, nhiều tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tốt nhu cầu đi phố lẫn đi xa.

So với Toyota Vios, Accent hấp dẫn hơn về thiết kế và trang bị; Honda City có lợi thế về khả năng vận hành; Mazda2 phù hợp với người thích phong cách và cảm giác lái.

Nếu ưu tiên công nghệ, tiện nghi và giá trị sử dụng trong tầm tiền, Hyundai Accent là mẫu sedan đáng cân nhắc trong năm 2026. Tuy nhiên, người mua nên chọn phiên bản phù hợp ngân sách, đặc biệt cân nhắc bản có đầy đủ trang bị an toàn nếu dự định sử dụng xe lâu dài.