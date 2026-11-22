Hai chiếc Hyundai Accent đã qua sử dụng đang được rao bán với mức giá 475 triệu đồng và 479 triệu đồng, chênh nhau 4 triệu đồng. Một xe thuộc đời 2024 phiên bản Cao cấp 1.5 AT, chiếc còn lại đời 2025 phiên bản Đặc biệt 1.5 AT. Với mức chênh lệch không lớn, người mua có thể cân nhắc giữa xe đời mới hơn và chiếc xe có phiên bản cao hơn.

Tin rao Hyundai Accent Cao cấp 2024 và Accent Đặc biệt 2025 khá tương đồng về giá bán.

Hyundai Accent 2024 bản Cao cấp giá 475 triệu đồng

Chiếc Hyundai Accent 2024 phiên bản Cao cấp 1.5 AT được rao bán với giá 475 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, cấu hình sedan 5 chỗ, hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước.

Theo thông tin đăng bán, xe sản xuất năm 2024, đã qua sử dụng và có Odo khoảng 18.000 Km. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 1.5L, hộp số CVT. Các trang bị được người bán liệt kê gồm đèn Full LED, mâm hợp kim 16 inch, ghế da cao cấp, màn hình giải trí 8 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và chìa khóa thông minh hỗ trợ khởi động từ xa.

Ngoài ra, xe có camera, ga tự động, 6 túi khí và một số tính năng thuộc gói Hyundai SmartSense như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm. Người mua cần kiểm tra thực tế các trang bị này trên xe trước khi giao dịch.

Ảnh thực tế những chiếc xe được rao bán.

Hyundai Accent 2025 bản Đặc biệt giá 479 triệu đồng

Chiếc Hyundai Accent 2025 phiên bản Đặc biệt 1.5 AT được rao bán với giá 479 triệu đồng, cao hơn chiếc xe đời 2024 khoảng 4 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen, sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động và dẫn động cầu trước.

Thông tin đăng bán cho biết xe đã đi khoảng 6.000 Km. Người bán mô tả xe còn mới, không có lỗi và sẵn sàng cho khách hàng kiểm tra tại đơn vị thứ ba.

So với chiếc Accent 2024, xe đời 2025 có năm sản xuất mới hơn một năm và số Km được công bố thấp hơn. Tuy nhiên, tin rao chưa cung cấp đầy đủ danh sách trang bị, tình trạng bảo dưỡng, lịch sử va chạm hoặc các hạng mục đã thay thế. Vì vậy, người mua cần đối chiếu phiên bản Đặc biệt với bản Cao cấp đời 2024 để xác định những khác biệt về trang bị.

Chênh lệch 4 triệu đồng, nên chọn xe nào?

Nếu ưu tiên năm sản xuất mới hơn, số Km sử dụng thấp theo thông tin đăng bán và mức giá chênh lệch không đáng kể, Hyundai Accent 2025 bản Đặc biệt có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Xe có giá cao hơn 4 triệu đồng nhưng đời mới hơn một năm, trong khi số Km được công bố thấp hơn chiếc đời 2024.

Ngược lại, Hyundai Accent 2024 bản Cao cấp có lợi thế khi tin rao cung cấp khá nhiều thông tin về trang bị tiện nghi và an toàn. Người mua có thể cân nhắc chiếc xe này nếu các tính năng được liệt kê đúng với xe thực tế, tình trạng vận hành tốt và mức ODO được xác minh rõ ràng.

Với cả hai chiếc xe, giá bán không nên là yếu tố duy nhất quyết định. Người mua cần kiểm tra tình trạng động cơ, hộp số CVT, hệ thống điện, thân vỏ, lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và khả năng phát sinh chi phí sau khi mua.

Trong trường hợp cả hai xe đều có tình trạng tương đương, chiếc Accent 2025 với mức giá cao hơn 4 triệu đồng có lợi thế về năm sản xuất và số Km được công bố. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế có thể khiến lựa chọn thay đổi.