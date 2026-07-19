Hyundai Elantra thế hệ mới có thiết kệ lạ mắt

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện bản giá rẻ và có thiết kế gần như giữ nguyên, chỉ giản lược đèn và mâm xe. Điều đáng chú ý là ngay cả ở cấu hình thấp nhất, mẫu sedan hạng C này vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế mới theo ngôn ngữ "Art of Steel", chỉ cắt giảm một số trang bị nhằm tối ưu giá bán.

So với thế hệ cũ, Elantra đã tăng đáng kể kích thước. Xe dài x rộng x cao lần lượt là: 4.765 x 1.855 x 1.425 mm và có trục cơ sở 2.750 mm. Chiều dài tăng 55 mm, chiều rộng tăng 30 mm và khoảng cách hai trục cũng được kéo dài thêm 30 mm.

Xe dài x rộng x cao lần lượt là: 4.765 x 1.855 x 1.425 mm và có trục cơ sở 2.750 mm.

Theo Hyundai, những thay đổi này giúp khoang hành khách rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau. Theo đó, cụm đèn hậu trên chiếc Elantra bản tiêu chuẩn này là loại bóng halogen thay vì công nghệ LED như các phiên bản cao cấp.

Ở phía trước, xe được trang bị cụm đèn projector LED với cấu hình đơn giản hơn. Bộ mâm hợp kim 16 inch có thiết kế cơ bản cũng thay thế cho bộ vành 18 inch mang phong cách hình học trên các phiên bản cao hơn.

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện bản giá rẻ và có thiết kế gần như giữ nguyên.

Việc phân cấp hệ thống chiếu sáng và trang bị ngoại thất là giải pháp giúp Hyundai duy trì mức giá cạnh tranh cho phiên bản tiêu chuẩn. Nếu toàn bộ dải sản phẩm đều được trang bị các công nghệ chiếu sáng cao cấp, giá bán của mẫu sedan này có thể tăng đáng kể.

Tại Hàn Quốc, Elantra 2027 bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L đã được tinh chỉnh để đạt công suất 147 mã lực, cao hơn 26 mã lực so với thế hệ trước. Hiện Hyundai Elantra vẫn chưa chính thức ra mắt.

Theo kế hoạch, mẫu xe sẽ được đưa tới các đại lý tại Hàn Quốc vào cuối năm nay trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ và nhiều thị trường quốc tế khác. Một số nguồn tin cũng cho biết Elantra sẽ trở lại châu Âu sau nhiều năm ngừng phân phối.