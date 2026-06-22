Hyundai Elantra thế hệ mới lộ nội thất với màn hình 17 inch cực lớn

Hyundai Elantra thế hệ mới tiếp tục lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý khi xuất hiện trên đường thử tại Mỹ. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế ngoại thất, khoang nội thất của mẫu sedan hạng C này cũng lần đầu được hé lộ với màn hình giải trí cỡ lớn và nền tảng phần mềm hoàn toàn mới.

Hyundai Elantra chạy thử trên đường phố cùng lớp ngụy trang. Ảnh: shorts car

Loạt ảnh chạy thử mới nhất tại bang California cho thấy Hyundai vẫn che kín nguyên mẫu Elantra bằng lớp ngụy trang dày đặc, song việc cánh cửa xe được mở đã giúp hé lộ khoang lái lần đầu tiên. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn hình trung tâm kích thước khoảng 17 inch, lớn hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành và được cho là sử dụng nền tảng Pleos Connect (Pleos OS) mới phát triển trên Android Automotive. Hệ thống này dự kiến hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), kho ứng dụng riêng, trợ lý AI Gleo cùng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Hyundai Elantra thế hệ mới lần đầu lộ nội thất. Ảnh: KCB

Bố cục nội thất cũng được thiết kế lại theo hướng tối giản với cách sắp xếp tương đồng các mẫu xe điện mới của Hyundai. Theo một số nguồn tin, Elantra thế hệ mới sẽ sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch kết hợp màn hình giải trí 17 inch, mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại hơn cho người dùng.

Hyundai Elantra thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: KCB

Trong khi đó, dù phần ngoại thất vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, các hình ảnh chạy thử cùng những bản dựng kỹ thuật số từ GotchaCars và NYMammoth cho thấy Elantra mới nhiều khả năng sẽ mang phong cách góc cạnh hơn. Mặt trước được dự đoán sử dụng dải đèn LED định vị kéo dài hết chiều ngang, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và cản trước với nhiều mảng khối lớn, tạo diện mạo mạnh mẽ, hiện đại theo ngôn ngữ thiết kế của dòng xe điện Hyundai. Ở phía sau, xe có thể sở hữu cụm đèn hậu LED nối liền, kết hợp các chi tiết tạo hình sắc nét nhằm tăng cảm giác bề thế và thể thao.

Về kích thước tổng thể, nguyên mẫu thử nghiệm cũng cho thấy một số thay đổi ở khu vực cột C và phần đuôi xe, hứa hẹn mang đến tỷ lệ thiết kế trưởng thành hơn so với thế hệ CN7 hiện hành. Các bản dựng được thực hiện dựa trên xe thử nghiệm được đánh giá có độ chính xác khá cao, phần nào phản ánh diện mạo của mẫu xe thương mại trong tương lai.

Render cho phần đuôi xe của Hyundai Elantra 2027. Ảnh: NYMammoth

Ở hệ truyền động, Hyundai được cho là vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng 2.0L, máy tăng áp 1.6L và phiên bản hybrid 1.6L sử dụng hệ thống TMED-II mới nhằm cải thiện hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, Elantra thế hệ mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng cấp gói hỗ trợ lái SmartSense cấp độ 2.5.

Theo kế hoạch, mẫu sedan hạng C này có thể ra mắt tại Hàn Quốc trong năm 2026 trước khi được mở bán tại nhiều thị trường quốc tế dưới dạng phiên bản đời 2027.