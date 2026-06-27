Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp chạy thử nghiệm trên đường phố

Thế hệ hoàn toàn mới của mẫu sedan hạng C Hyundai Elantra đang trong quá trình hoàn thiện. Các tay săn ảnh vừa chụp lại được những hình ảnh chạy thử của Elantra với ngoại hình dự đoán sẽ khác hoàn toàn so với trước.

Dù phần thân xe vẫn được che chắn kĩ nhưng dễ nhận ra xe sẽ sở hữu dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đầu xe cùng đèn xi-nhan góc cạnh. Cụm đèn pha được đặt ở vị trí trung tâm, đi kèm hốc gió thanh mảnh phía trên.

Hyundai Elantra đang trong quá trình hoàn thiện và chạy thử trên đường phố.

Ngay phía dưới là lưới tản nhiệt mở rộng với các thanh ngang vững chãi. Chúng ta cũng có thể thoáng thấy các chi tiết dập nổi hình tam giác góc cạnh nằm ngay dưới cụm đèn pha. Mặc dù phần thân xe bị phủ bởi lớp bạt dày, Elantra mới dường như sẽ loại bỏ hoàn toàn những đường gân dập nổi chằng chịt kiểu "gấp giấy Origami" của thế hệ cũ.

Thay vào đó, xe sẽ sở hữu những tấm ốp phẳng, mượt mà và tối giản hơn, tương tự như ngôn ngữ thiết kế trên đàn anh Palisade mới. Quan sát kỹ hơn, chiếc xe thử nghiệm lộ ra bộ mâm được tối ưu khí động học và cột C dày dặn. Đi kèm với đó là ô kính tam giác bên hông được làm mới và kính hậu góc cạnh. Ngoài ra, phiên bản thử nghiệm này có vẻ như được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama kích thước lớn.

Phần đuôi xe được ngụy trang khá kín đáo, nhưng vẫn để lộ cụm đèn hậu đặt dọc ở rìa ngoài, mang hơi hướng thiết kế của các dòng xe Cadillac. Xe cũng sở hữu cánh gió đuôi khá nổi bật, gợi liên tưởng đến thiết kế của phiên bản hiện hành.

Elantra mới dự kiến sẽ có nội thất theo xu hướng tối giản và trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect hoàn toàn mới​. Các tay săn ảnh vẫn chưa thể tiếp cận sâu vào bên trong, nhưng khoang nội thất được kỳ vọng sẽ đi theo xu hướng tối giản và trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect hoàn toàn mới. Hệ thống này vừa ra mắt trên mẫu Grandeur bản nâng cấp với màn hình lớn lên tới 17 inch.

Dù Elantra có thể chỉ sở hữu màn hình nhỏ hơn một chút, nhưng chắc chắn khu vực táp-lô vẫn sẽ bị chiếm trọn bởi không gian hiển thị này. Xe cũng sẽ được tích hợp trợ lý ảo Gleo AI - công cụ được giới thiệu là có khả năng tìm kiếm web thông minh và tùy chỉnh trực tiếp các cài đặt trên xe bằng giọng nói.

Thông số về hệ truyền động hiện vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ chia sẻ cấu hình với Kia K4, bao gồm động cơ I4, dung tích 2.0L tiêu chuẩn cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm hoặc động cơ xăng, dung tích 1.6L công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm.

Xe cũng sẽ được tích hợp trợ lý ảo Gleo AI - công cụ được giới thiệu là có khả năng tìm kiếm web thông minh.

Dù hiện tại vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, phiên bản nội địa Hàn Quốc (còn có tên gọi là Avante) được cho là sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Ô tô Busan diễn ra vào cuối tháng này.