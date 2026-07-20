VinFast trình làng bộ đôi xe máy điện Kinet và Kyo, đi tới 160 km/lần sạc

VinFast Kinet là mẫu xe máy điện theo hướng thể thao, sở hữu thiết kế góc cạnh với nhiều đường nét cắt xẻ. Xe sử dụng cụm đèn LED Projector ở phía trước, kết hợp bộ vành 14 inch, lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Kích thước tổng thể là 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Xe được trang bị cốp chứa đồ dung tích 22 lít.

Mẫu xe này sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 5.200W, công suất danh định 3.000W, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Khi sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, Kinet có thể di chuyển tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Trong khi đó, VinFast Kyo có thiết kế hướng đến phong cách đô thị với các đường nét mềm mại, thanh lịch. Xe sử dụng cụm đèn tròn LED Projector phía trước, kết hợp logo chữ V mạ crôm. Kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe khi gồm pin khoảng 104 kg. Cốp xe có dung tích 21 lít.

Xe được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W, công suất danh định 1.800W, tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp hai pin, Kyo có thể di chuyển quãng đường tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn.

Cả Kinet và Kyo đều được trang bị cụm đồng hồ TFT, khóa thông minh Smart Key và khả năng kết nối với ứng dụng VinFast e-Scooter. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể thực hiện các tính năng như định vị GPS, tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn.

Về trang bị an toàn, hai mẫu xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe chịu được mực nước sâu 50 cm trong thời gian tối đa 30 phút.

Theo công bố của VinFast, mẫu VinFast Kyo có giá niêm yết là 30 triệu đồng (người dùng thuê pin), hoặc tùy chọn giá 35,3 triệu đồng (kèm pin). Đối với mẫu VinFast Kinet (2 pin): Giá niên yết là 40 triệu đồng (thuê pin), và giá kèm pin là 49,9 triệu đồng.

Hãng cũng thông tin thêm rằng người mua có thể lựa chọn mua kèm pin hoặc thuê pin linh hoạt. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này đều hỗ trợ đổi pin tại trạm đổi pin, sạc pin linh hoạt tại nhà hoặc trạm sạc pin.