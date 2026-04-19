Doanh số Mazda2 vượt Hyundai Accent hai tháng liên tiếp

Thị trường sedan hạng B tại Việt Nam đầu năm 2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Mazda2 bất ngờ vượt qua Hyundai Accent về doanh số trong hai tháng liên tiếp - điều hiếm khi xảy ra trong nhiều năm qua.

Cụ thể, trong tháng 2/2026, Hyundai Accent đạt doanh số 273 xe, trong khi Mazda2 nhỉnh hơn với 286 xe. Sang tháng 3/2026, khoảng cách tiếp tục được nới rộng khi Mazda2 bán ra 433 xe, vượt đáng kể so với 369 xe của Accent. Kết quả này đánh dấu hai tháng liên tiếp mẫu sedan của Mazda vượt đối thủ đến từ Hyundai, dù trước đó thường xuyên nằm ở nhóm cuối phân khúc.

Tuy nhiên, xét lũy kế quý I/2026, Hyundai Accent vẫn tạm giữ ưu thế với tổng doanh số 1.311 xe, cao hơn mức 1.047 xe của Mazda2, nhờ kết quả bán hàng vượt trội trong tháng 1.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mazda2 vượt Accent. Trước đó, vào tháng 8/2025, mẫu xe của Mazda cũng từng ghi nhận doanh số 399 xe, cao hơn mức 322 xe của Accent trong cùng kỳ.

Diễn biến này phần nào phản ánh xu hướng suy giảm chung của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê, tổng doanh số toàn phân khúc trong năm 2025 giảm khoảng 16% so với năm 2024, đồng thời ghi nhận năm thứ ba liên tiếp đi xuống. Sự dịch chuyển thị hiếu sang các dòng xe gầm cao được xem là nguyên nhân chính.

Hiện tại, Hyundai Accent đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 439 đến 569 triệu đồng. Đây là thế hệ thứ 5, ra mắt vào giữa năm 2024, với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.