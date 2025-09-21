Chiếc xe đô thị đỉnh nhất: HR-V, Creta, Seltos hay Kona?

Trong vài năm trở lại đây, SUV đô thị cỡ B đã trở thành “con cưng” của người Việt, khi vừa đủ gọn để xoay sở trong phố, lại vừa đủ rộng rãi cho những chuyến đi xa cuối tuần. Nổi bật nhất ở phân khúc này hiện nay là bốn cái tên: Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos và Hyundai Kona.

Mỗi mẫu xe bước ra thị trường như một cá tính riêng, tạo nên cuộc đua hấp dẫn, buộc khách hàng phải cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền.

Ngoại hình: Cuộc chơi của sự cá tính

Nhắc đến thiết kế, bốn mẫu SUV này giống như bốn phong cách thời trang khác nhau. Honda HR-V mang dáng coupe-SUV trẻ trung, gọn gàng và thể thao, trông như một người bạn đồng hành năng động giữa phố phường. Hyundai Creta lại chọn sự sang trọng với ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với dải LED DRL độc đáo.

Ngược lại, Kia Seltos thì chẳng ngần ngại phô diễn sự nổi loạn với lưới tản nhiệt “mũi hổ” và cụm đèn đặt cao, khiến xe trông hiện đại và phá cách. Trong khi đó, Hyundai Kona thế hệ mới mang vóc dáng SUV thực thụ, dài hơn, rộng hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ được nét thể thao vốn có, như một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.

Nội thất & tiện nghi: Không gian sống di động

Bước vào cabin, bạn sẽ thấy mỗi mẫu xe đều đang cố gắng biến chiếc SUV thành một “phòng khách di động”. HR-V hướng đến sự tinh tế và gọn gàng, nổi bật với màn hình trung tâm 8 inch, hệ thống giải trí vừa đủ nhưng lại được bù đắp bằng bản hybrid e:HEV, nơi công nghệ tiết kiệm nhiên liệu trở thành điểm nhấn. Creta lại rộng rãi bất ngờ với chiều dài cơ sở 2.610 mm, ghế da chỉnh điện, màn hình 10.25 inch cùng dàn âm thanh cao cấp, rõ ràng là lựa chọn hợp lý cho gia đình trẻ.

Seltos thì đánh mạnh vào công nghệ: màn hình lớn, điều hòa 2 vùng, sạc không dây, thậm chí ghế chỉnh điện, tất cả gói gọn trong mức giá vừa tầm, đủ khiến nhiều người “xuống tiền” mà không cần nghĩ lâu. Và rồi có Kona, thế hệ mới đã khắc phục điểm yếu không gian của đời cũ, hàng ghế sau rộng thêm, chất liệu nội thất nâng cấp, tạo cảm giác sang trọng và thoải mái hơn hẳn.

Khả năng vận hành: Sức mạnh và độ an toàn

Trong cuộc đua công nghệ, Honda HR-V đi đầu với gói an toàn Honda Sensing và bản hybrid e:HEV, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa thân thiện môi trường. Động cơ 1.5L tuy không quá mạnh mẽ nhưng bền bỉ và đủ linh hoạt trong phố. Hyundai Creta thì đa dạng hơn, từ bản 1.5L tiết kiệm cho đến bản 1.4 Turbo 140 mã lực đầy hứng khởi, đi kèm hộp số 7DCT mượt mà.

Kia Seltos giữ lợi thế tương tự với động cơ 1.4 Turbo 138 mã lực, cảm giác lái thể thao và hệ thống cân bằng điện tử chắc chắn, dù bản turbo có hơi “hao xăng” hơn đôi chút. Trong khi đó, Hyundai Kona lại tỏ ra vượt trội khi mang đến nhiều tùy chọn nhất: từ 2.0L bền bỉ, đến 1.6 Turbo mạnh tới 190 mã lực, thậm chí cả bản hybrid, đủ để đáp ứng mọi phong cách lái, từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ.

Góc nhìn tổng thể: Ai là “vua đô thị”?

Nếu coi phân khúc SUV đô thị như một bữa tiệc, thì mỗi chiếc xe ở đây là một món ăn mang hương vị khác nhau. HR-V dành cho những ai coi trọng an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, nhất là khi muốn trải nghiệm bản hybrid tiên tiến. Creta hấp dẫn những gia đình trẻ, cần một không gian rộng rãi và tiện nghi đầy đủ nhưng vẫn vừa túi tiền.

Seltos chinh phục người trẻ nhờ vẻ ngoài thời trang, cabin ngập tràn công nghệ và cảm giác lái hứng khởi. Còn Kona lại là lựa chọn “tất cả trong một”: đa dạng động cơ, bền bỉ, hiện đại và ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng Việt.

Trong cuộc đua SUV đô thị 2025, không có mẫu xe nào thực sự vượt trội hoàn toàn, bởi mỗi cái tên đều giữ cho mình một thế mạnh riêng. Chính điều đó mới tạo nên sức hút cho phân khúc này, nơi người tiêu dùng có thể lựa chọn chiếc xe phản chiếu đúng nhất phong cách sống của mình.

Câu hỏi “HR-V, Creta, Seltos hay Kona, đâu mới là chiếc xe đô thị đỉnh nhất?” vì thế sẽ không bao giờ có một câu trả lời duy nhất. Bởi lẽ, chiếc xe tốt nhất chính là chiếc xe phù hợp nhất với bạn.

So sánh trực quan giữa các mẫu xe

Mẫu xe Giá bán tại VN (2025, tạm tính) Động cơ Công nghệ nổi bật An toàn Honda HR-V 2025 699 – 826 triệu (bản hybrid e:HEV nhập khẩu có thể cao hơn) 1.5L i-VTEC (~119 mã lực), Hybrid e:HEV Màn hình 8–9", Honda Sensing, bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu ASEAN NCAP 5⭐, phanh khẩn cấp, giữ làn, kiểm soát hành trình Hyundai Creta 2025 640 – 740 triệu Smartstream 1.5L (115 mã lực), hộp số IVT Màn hình 10.25", nội thất rộng rãi, thiết kế Parametric Jewel Cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Kia Seltos 2025 639 – 759 triệu 1.5L (113 mã lực), 1.4 Turbo (138 mã lực) Màn hình 10.25", điều hòa tự động, sạc không dây, phong cách trẻ trung 6 túi khí, hỗ trợ địa hình, kiểm soát ổn định Hyundai Kona 2025 730 – 850 triệu (tùy bản, có hybrid nhập khẩu) 2.0L (147 mã lực), 1.6 Turbo (190 mã lực), hybrid 1.6L Màn hình 10.25", cabin rộng hơn, SmartSense tiên tiến Phanh tự động khẩn cấp, giữ làn, cảnh báo va chạm, an toàn cao cấp

* Tóm gọn lựa chọn:

Ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ an toàn → Honda HR-V.

Cần rộng rãi, tiện nghi, giá hợp lý → Hyundai Creta.

Muốn thiết kế trẻ, vận hành linh hoạt, nhiều công nghệ → Kia Seltos.

Tìm SUV gia đình bền bỉ, đa dạng động cơ, an toàn cao cấp → Hyundai Kona.