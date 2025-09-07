Honda Prelude thế hệ mới trình làng, sở hữu công nghệ mới

Sau hơn 20 năm vắng bóng, Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của một trong những cái tên biểu tượng trong lịch sử Honda. Tuy nhiên, thay vì là mẫu xe thể thao thuần túy, Prelude thế hệ mới được định vị là một grand tourer (GT), tập trung vào sự thoải mái và tính thực dụng, song vẫn giữ ngôn ngữ coupe hiện đại.

Honda Prelude 2026 giữ nguyên phong cách từ bản concept, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.532 x 1.880 x 1.356 mm và chiều dài cơ sở 2.606 mm. Xe sở hữu kiểu dáng coupe thể thao nhưng mềm mại hơn, phù hợp với định hướng GT.

Khoang nội thất chia sẻ nhiều chi tiết từ Civic như vô-lăng D-Cut, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điểm mới là thiết kế ghế bất đối xứng: ghế lái cứng vững, đệm đùi nổi bật giúp kiểm soát tốt hơn, trong khi ghế phụ thoải mái hơn cho sử dụng hằng ngày. Hàng ghế sau 2+2 cùng dung tích khoang hành lý 428 lít, nhỉnh hơn Civic Sedan.

Honda Prelude 2026 dùng hệ truyền động hybrid e:HEV tương tự Civic Hybrid, gồm động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên (141 mã lực, 182 Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực, 315 Nm), cho tổng công suất khoảng 200 mã lực và 315 Nm. Động cơ điện dẫn động trực tiếp bánh trước, không có hộp số truyền thống, nhưng được hỗ trợ bởi tính năng Linear Shift Control và chế độ S+ Shift giả lập chuyển số để tăng cảm giác thể thao.

Hệ thống treo trước thanh giằng trục kép và treo sau mở rộng từ Civic Type R mang lại khả năng xử lý tốt, nhưng giảm xóc đã tinh chỉnh mềm mại hơn để phù hợp với chất GT. Xe sử dụng phanh Brembo 4 piston, đĩa trước 13,8 inch, lốp 235/40R19 cùng công nghệ Honda Agile Handling Assist giúp cải thiện độ bám và độ tự tin khi vào cua.

Trang bị tiêu chuẩn nổi bật gồm dàn âm thanh Bose 8 loa, gói an toàn Honda Sensing với cảnh báo va chạm, phanh giảm thiểu va chạm, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn và giám sát sự tập trung của người lái. Tại Nhật Bản, Prelude 2026 có giá khởi điểm 6,1798 triệu yên (khoảng 1,097 tỷ đồng) - đắt hơn cả Accord e:HEV hay Civic Type R và trở thành một trong những mẫu xe Honda đắt nhất thị trường nội địa. Nếu lấy Honda Civic Type R làm mốc tham chiếu, nhiều khả năng Honda Prelude 2026 sẽ có giá ước tính trong khoảng 3,5 - 4 tỷ đồng tại Việt Nam.

Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với Subaru BRZ, đồng thời tiệm cận với BMW Z4, cho thấy Prelude được định vị như một mẫu xe mang tính “ăn chơi” nhiều hơn là phục vụ nhu cầu thực dụng hàng ngày.

Dù mức giá dự kiến có thể gây tranh cãi, nhưng sự trở lại của Prelude 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho Honda trong kỷ nguyên xe điện hóa và hybrid cao cấp.