Mua xe MPV nên chọn Xpander, Veloz Cross hay Honda BR-V?

Mitsubishi Xpander 2025

Mitsubishi Xpander 2025 giá từ 560 triệu đồng, mang phong cách crossover mạnh mẽ với thiết kế Dynamic Shield hiện đại, đèn T-Shape LED, mâm 17-inch hai tông màu và thân xe dài 4.595 mm. Nội thất xe theo triết lý “Horizontal Axis” với bảng táp-lô trải ngang, sử dụng vật liệu cao cấp, phối màu đen – nâu hoặc đen – xanh navy tùy phiên bản. Ghế da thiết kế mới với vật liệu giảm hấp thụ nhiệt, điều hòa Max Cool và hệ thống làm mát cho hàng ghế sau nâng cao sự tiện nghi.

Xe được trang bị phanh tay điện tử, Auto Hold, màn hình cảm ứng 9-inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và vô lăng ba chấu thân thiện hơn. Động cơ 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp được tinh chỉnh mượt mà. Hệ thống treo cải tiến và khoảng sáng gầm 225 mm giúp xe vận hành êm ái, linh hoạt trên nhiều địa hình. Khung xe RISE bằng thép siêu cường tăng cường an toàn và độ ổn định trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, xe không tránh khỏi những hạn chế. Mitsubishi Xpander có thân vỏ mỏng giúp xe nhẹ và linh hoạt nhưng dễ móp khi va chạm, cùng với khoang cabin dùng nhiều chi tiết nhựa kém bền, dễ ọp ẹp sau thời gian sử dụng.

Hệ thống giảm xóc chịu tải chưa tốt, động cơ 1.5L đôi khi hụt hơi khi chở đủ tải trên đường trường hoặc đèo dốc. Ngoài ra, giá và khả năng thay thế phụ tùng vẫn gây tranh cãi, phụ thuộc vào nguồn gốc và lựa chọn của từng chủ xe.

Toyota Veloz Cross 2025

Mẫu xe Veloz Cross 2025 giá từ 638 triệu đồng, sở hữu thiết kế đầu xe cao, lưới tản nhiệt tổ ong, thân xe mạ crom và cụm đèn hậu LED tạo cảm giác mạnh mẽ, bề thế. Nội thất nổi bật với màn hình 7 inch TFT, ghế da pha nỉ, điều hòa tự động, đèn ban đêm cho khoang lái và sạc cho cả ba hàng ghế, bao gồm sạc không dây.

Hàng ghế sau rộng rãi nhất phân khúc, có tựa tay, khả năng gập linh hoạt tạo chế độ sofa hoặc không gian chứa đồ linh hoạt. Động cơ 1.5L tiêu chuẩn Euro 5 kết hợp hộp số CVT vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và hệ dẫn động cầu trước tăng cảm giác lái thoải mái.

Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động như cảnh báo lệch làn (LDA), cảnh báo tiền va chạm (PCS), đèn chiếu xa tự động (AHB) và camera 360 độ. Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảnh báo điểm mù (BSM) và phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) nâng cao độ an toàn trên mọi hành trình. Với 6 túi khí và hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe, mẫu xe đảm bảo sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách.

Toyota Veloz Cross dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như kích thước lớn gây khó khăn khi di chuyển trong đô thị, thiết kế thiếu điểm nhấn và chất liệu nội thất chưa cao cấp. Hàng ghế thứ ba chật, không có điều hòa riêng, cùng khả năng cách âm chưa tốt khiến trải nghiệm chưa thật sự thoải mái. Bên cạnh đó, mức giá cao so với đối thủ cũng là yếu tố khiến người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi mua.

Honda BR-V 2025

Honda BR-V 2025 có giá thấp nhất từ 629 triệu đồng, bản chất là dòng MPV, nhưng mang thiết kế SUV thân thiện với lưới tản nhiệt Solid Wing, đèn LED chữ L và mâm xe hai tông màu thể thao. Nội thất gọn gàng với màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng 3 chấu tích hợp nút bấm và ghế da cao cấp. Hàng ghế thứ hai rộng rãi có bệ tì tay, cửa gió riêng, trong khi hàng ghế thứ ba khá chật, chỉ phù hợp với trẻ em.

Xe dùng động cơ 1.5L i-VTEC, công suất 119 mã lực, hộp số CVT, vận hành ổn định nếu đi đều ga nhưng hơi ồn khi tăng tốc. BR-V có khả năng làm mát nhanh, hỗ trợ khởi động từ xa, tiện lợi cho môi trường nắng nóng.

Ưu điểm nổi bật là gói an toàn Honda SENSING với nhiều tính năng cao cấp như hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp và kiểm soát hành trình thích ứng. Bản cao cấp còn có thêm camera Lane Watch, camera lùi và cập lề giúp hỗ trợ lái xe an toàn và dễ dàng hơn.

Honda BR-V có cảm giác lái khá cứng nhắc và hệ thống treo chưa thật sự êm ái khi đi qua đường xấu hay dốc. Khả năng cách âm của xe chưa tốt, tiếng ồn động cơ và mặt đường vẫn lọt vào cabin gây khó chịu khi chạy tốc độ cao. Ngoài ra, BR-V thiếu một số tính năng cao cấp như màn hình lớn hơn, sạc không dây, ghế da hay cửa sổ trời, khiến lựa chọn tiện nghi bị hạn chế so với đối thủ.

Đánh giá chung

Mitsubishi Xpander 2025 nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, nội thất cao cấp và khả năng vận hành linh hoạt, nhưng thân vỏ mỏng và hệ thống giảm xóc chưa hoàn hảo là điểm trừ. Toyota Veloz Cross 2025 gây ấn tượng với không gian rộng rãi, nhiều tính năng an toàn hiện đại và tiện nghi đa dạng, song kích thước lớn và chất liệu nội thất chưa cao cấp có thể là hạn chế. Honda BR-V 2025 mang đến cảm giác lái ổn định cùng gói an toàn Honda SENSING tiên tiến, nhưng thiết kế đơn giản, khả năng cách âm kém và thiếu một số tiện nghi cao cấp làm giảm sức hút.

Mỗi mẫu xe đều có điểm mạnh riêng phù hợp với nhu cầu và ưu tiên khác nhau của người dùng. Do đó, người mua cần cân nhắc kỹ về thiết kế, tiện nghi và mục đích sử dụng trước khi lựa chọn. Xpander phù hợp với người ưu tiên vận hành và thiết kế hiện đại, Veloz Cross dành cho ai cần không gian rộng và an toàn, còn BR-V thích hợp với khách hàng tìm xe SUV đa dụng, an toàn và tiết kiệm. Tổng thể, ba mẫu xe đều có vị trí riêng trong phân khúc, tạo nên sự cạnh tranh đa dạng cho khách hàng.