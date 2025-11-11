Honda Prelude Coupe hybrid trình làng và sẵn sàng xuất khẩu

Chỉ sau 1 tháng ra mắt, mẫu coupe hai cửa Honda Prelude 2025 đã đạt 2.400 đơn đặt hàng tại Nhật, buộc hãng phải tạm dừng nhận thêm ở một số đại lý do quá tải. Điều bất ngờ là phần lớn khách hàng lại đến từ nhóm tuổi 50-60, vốn là những người từng gắn bó với dòng coupe thể thao này nhiều thập kỷ trước.

Xe còn được trang bị hệ thống treo dual-axis strut và giảm chấn thích ứng (adaptive dampers) kế thừa từ Civic Type R, mang lại cảm giác lái thể thao nhưng êm ái hơn. Honda cũng bổ sung tính năng “S+ Shift” - mô phỏng cảm giác sang số thật, giúp người lái có trải nghiệm tương tự xe hộp số tự động nhiều cấp.

Mẫu xe coupe hai cửa Honda Prelude 2025 đã đạt 2.400 đơn đặt hàng tại quê nhà.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.790 x 1.300 mm.

Honda Prelude Concept có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.790 x 1.300 mm và chiều dài cơ sở 2.575 mm. Kích thước này có phần tương đồng với mẫu Honda GR 86 và Subaru BR-Z. Honda Prelude Concept sở hữu ngoại thất có lối thiết kế hiện đại, khỏe khoắn. Phần đầu xe gây ấn tượng với cặp đèn pha sắc nét nối liền với thanh đèn LED được bố trí ngay phía trên nơi gắn biển số.

Phần dưới của cản được hoàn thiện bằng màu đen với họa tiết dạng lưới và có chi tiết thiết kế dọc nhỏ màu xanh lam. Phía sau có thanh đèn LED trải dài toàn bộ chiều rộng đuôi xe đi cùng cánh lướt gió và cản sau màu đen bóng.

Phía sau có thanh đèn LED trải dài toàn bộ chiều rộng đuôi xe đi cùng cánh lướt gió.

Honda Prelude Concept được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch sơn đen đậm chất thể thao, đi cùng cùm phanh Brembo hiệu năng cao. Xe còn có ốp gương chiếu hậu cùng nhiều chi tiết khác ở ngoại thất làm bằng chất liệu carbon để tối ưu trọng lượng cho xe.

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch sơn đen đậm chất thể thao.

Prelude mới được phát triển trên nền tảng hybrid e:HEV của Honda - hệ thống lai giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, không sử dụng hộp số truyền thống. Cấu hình gồm động cơ xăng, dung tích 2.0L i-VTEC, cho công suất 141 mã lực kết hợp mô-tơ điện 181 mã lực, cho tổng công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm.

Honda Prelude Concept có nội thất khá giống Civic Type R.

Sự trở lại của Prelude chứng minh chiến lược “đánh thức ký ức” (nostalgia marketing) vẫn cực kỳ hiệu quả. Trong khi các hãng xe khác như Toyota với Supra, Nissan với Z hay Mazda với RX-7 đều thành công khi khơi dậy tinh thần thể thao xưa.

Honda giờ đây cũng đã có “con bài” của riêng mình - một mẫu coupe cân bằng giữa hiện đại, hiệu năng và cảm xúc. Prelude không chỉ là chiếc xe, mà còn là hồi ức của một thế hệ - nay được tái sinh trong kỷ nguyên hybrid.