Honda Prelude 2026 chính thức chào sân thị trường Đông Nam Á

Honda đã chính thức mang mẫu coupe hybrid thể thao Prelude 2026 hoàn toàn mới đến khu vực Đông Nam Á, với màn giới thiệu đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan). Sự kiện trưng bày diễn ra tại trung tâm thương mại Emsphere, nơi khách tham quan có thể chiêm ngưỡng thế hệ thứ sáu của dòng xe từng gắn liền với hình ảnh thể thao của Honda trong thập niên 1990.

Chiếc Honda Prelude xuất hiện tại Thái Lan là phiên bản nội địa Nhật Bản (JDM), sở hữu màu sơn Crystal Black Pearl cùng cùm phanh màu xanh dương nổi bật. Ngoại thất xe theo đuổi phong cách thể thao tinh giản với thân xe thấp, mui vuốt mềm và phần đầu thiết kế sắc nét theo ngôn ngữ mới của Honda.

Bên trong, khoang nội thất được xây dựng theo triết lý tối giản hiện đại, lấy cảm hứng từ Civic thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 9 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và cụm điều khiển số dạng nút bấm. Vô-lăng ba chấu bọc da cùng cấu hình ghế 2+2 mang lại sự cân bằng giữa cảm giác thể thao và tính thực dụng trong không gian cabin.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Prelude 2026 là hệ truyền động hybrid e:HEV gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Khối hệ động lực này tương tự Civic e:HEV nhưng được tinh chỉnh thêm chế độ S+ Shift, mô phỏng thao tác sang số của hộp số tự động 8 cấp, giúp người lái có trải nghiệm tăng tốc giàu cảm xúc hơn.

Về khung gầm và vận hành, Honda Prelude mới thừa hưởng nhiều công nghệ từ Civic Type R, bao gồm hệ thống treo trước trục kép, giảm chấn thích ứng, phanh Brembo, vô-lăng tỉ số biến thiên và công nghệ hỗ trợ vào cua chủ động Agile Handling Assist. Bộ mâm hợp kim 19 inch đi kèm lốp thể thao giúp tăng độ bám và ổn định ở tốc độ cao.

Việc Honda chọn Thái Lan làm điểm đến đầu tiên tại ASEAN cho Prelude 2026 cho thấy chiến lược mở rộng dòng coupe hybrid ra ngoài thị trường Nhật Bản. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao nhưng vẫn đề cao yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Hiện Honda chưa công bố thời điểm mở bán chính thức tại Thái Lan, song sự xuất hiện của Prelude tại Bangkok được xem là bước đi quan trọng, mở đường cho kế hoạch phân phối tại các thị trường trong khu vực, trong đó có thể bao gồm cả Việt Nam trong thời gian tới.