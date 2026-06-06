Honda hé lộ Civic e:HEV 2026 với công nghệ giả lập sang số như xe thể thao

Honda Thái Lan vừa hé lộ kế hoạch giới thiệu thêm nhiều mẫu xe mới trong năm tài chính 2026, trong đó đáng chú ý là khả năng xuất hiện của Honda Civic e:HEV phiên bản nâng cấp cùng công nghệ Honda S+ Shift hoàn toàn mới.

Thông tin được công bố tại hội nghị đại lý thường niên của Honda Thái Lan. Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhằm duy trì nhóm khách hàng hiện tại và tiếp cận thêm nhiều tệp khách hàng mới thông qua chiến lược phát triển đồng bộ từ sản phẩm, bán hàng đến dịch vụ hậu mãi.

Điểm đáng chú ý nhất là việc Honda xác nhận sẽ đưa công nghệ S+ Shift lên các mẫu xe mới trong thời gian tới. Đây là hệ thống lần đầu xuất hiện trên mẫu coupe hybrid Prelude thế hệ mới và nhiều khả năng sẽ được trang bị cho Civic e:HEV 2026. Công nghệ này mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số nhiều cấp bằng cách phối hợp điều khiển mô-men xoắn từ mô-tơ điện, vòng tua động cơ và hiệu ứng âm thanh, cho phép người lái sử dụng lẫy chuyển số sau vô-lăng để tạo cảm giác vận hành thể thao hơn.

Theo Honda, S+ Shift được phát triển nhằm duy trì cảm giác lái hứng khởi trên các mẫu xe điện hóa. Cách tiếp cận của hệ thống này được đánh giá tương đồng với công nghệ N e-Shift trên Hyundai Ioniq 5 N, nhưng đã được Honda tối ưu riêng cho hệ truyền động hybrid e:HEV.

Bên cạnh công nghệ mới, Civic e:HEV 2026 được cho là sẽ nhận thêm một số nâng cấp về trang bị và thiết kế. Các thông tin xuất hiện tại Thái Lan cho thấy mẫu sedan hạng C này có thể được bổ sung hai màu sơn mới Blazing Red và Urban Gray, cùng các tính năng như đèn pha thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ.

Hiện Honda chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như giá bán của Civic e:HEV 2026. Tuy nhiên, với việc công nghệ S+ Shift đang được mở rộng từ Prelude sang Civic, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ sớm xuất hiện tại Thái Lan trước khi được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.