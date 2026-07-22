So sánh Honda Civic e: HEV RS và Toyota Yaris Cross Hybrid

Honda Civic e: HEV RS 2026 hiện có giá niêm yết từ 999 triệu đồng đến 1,004 tỷ đồng, tùy theo từng phiên bản. Còn Toyota Yaris Cross Hybrid có giá niêm yết rẻ hơn nhiều, với mức khởi điểm chỉ từ 728 triệu đồng. Ngoài cạnh tranh về giá bán, hai dòng sedan sử dụng công nghệ động cơ hybrid này còn có nhiều điểm sánh cạnh nhau.

Về ngoại thất

Honda Civic e: HEV RS 2026 và Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đều sở hữu thiết kế hiện đại nhưng theo hai phong cách khác nhau. Civic e: HEV RS mang kiểu dáng sedan thể thao với thân xe thấp, thanh lịch, trong khi Yaris Cross Hybrid theo đuổi phong cách SUV đô thị cao ráo, khỏe khoắn và linh hoạt.

Ở phần đầu xe, Civic e: HEV RS nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong tối màu, nắp ca-pô dập gân, cụm đèn LED toàn phần và đèn sương mù LED, tạo diện mạo thể thao và mạnh mẽ. Trong khi đó, Yaris Cross Hybrid được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn Bi-LED, cản trước ốp bạc cùng camera trước và các cảm biến thuộc gói Toyota Safety Sense, mang đến vẻ ngoài cứng cáp và hỗ trợ quan sát tốt hơn. Vì vậy, Civic e: HEV RS ghi điểm ở phong cách thể thao, còn Yaris Cross Hybrid nổi bật nhờ thiết kế SUV hiện đại và các trang bị hỗ trợ an toàn.

Nhìn từ bên hông, Civic e: HEV RS tạo ấn tượng với các đường gân dập nổi, bộ mâm hợp kim 18 inch tối màu và các chi tiết sơn đen, nhấn mạnh vẻ năng động. Trong khi đó, Yaris Cross Hybrid sử dụng viền hốc bánh và ốp nhựa đen bao quanh thân xe, mâm hợp kim 18 inch hai tông màu cùng khoảng sáng gầm 210 mm, mang lại dáng vẻ SUV khỏe khoắn và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá. Nếu Civic e: HEV RS phù hợp với người yêu thích phong cách thể thao thì Yaris Cross Hybrid lại có lợi thế ở dáng xe gầm cao.

Phần đuôi xe của Civic e: HEV RS được hoàn thiện với đèn hậu LED mảnh, cản sau tạo khối, chụp ống xả, ốp cản tối màu và ăng-ten vây cá mập, tạo tổng thể thể thao và đồng nhất. Trong khi đó, Yaris Cross Hybrid nổi bật với cụm đèn hậu LED 3D nối liền hai bên, cản sau ốp bạc, camera 360 và cảm biến lùi, giúp tăng khả năng nhận diện và hỗ trợ người lái khi vận hành.

Về nội thất

Honda Civic e: HEV RS 2026 và Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đều sở hữu khoang nội thất hiện đại, tuy nhiên mỗi mẫu xe hướng đến một nhóm khách hàng khác nhau. Civic e RS tập trung vào trải nghiệm người lái và phong cách thể thao, trong khi Yaris Cross Hybrid nổi bật với không gian rộng rãi và hệ thống tiện nghi phong phú.

Khoang lái của Honda Civic e: HEV RS được thiết kế tối giản với bảng táp-lô bố cục ngang, màn hình giải trí đặt cao và vô-lăng 3 chấu tạo tư thế lái tự nhiên. Phiên bản RS còn được trang bị vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế ôm lưng, tông nội thất tối và các chi tiết chỉ khâu tương phản, mang đến cảm giác thể thao rõ nét. Đối lại, Yaris Cross Hybrid sử dụng bảng điều khiển hướng về người lái, màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết hợp đèn viền nội thất nhiều màu, tạo không gian hiện đại và sinh động.

Về tiện nghi, cả hai xe đều có điều hòa, phanh tay điện tử, Auto Hold, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Tuy nhiên, Yaris Cross Hybrid có lợi thế với điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, sạc không dây, mái kính toàn cảnh, hệ thống âm thanh JBL 8 loa, cốp sau đóng/mở điện và đèn viền nội thất 64 màu. Còn Honda Civic e: HEV RS ghi điểm với giao diện hiển thị thể thao, hệ thống kết nối và âm thanh cao cấp hơn, đồng thời sở hữu nhiều hộc chứa đồ và khả năng cách âm tốt, mang lại trải nghiệm lái liền mạch.

Về không gian, cả hai đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày với hàng ghế sau rộng rãi và cửa gió điều hòa. Yaris Cross Hybrid tạo ưu thế nhờ bổ sung cổng sạc cho hàng ghế sau, còn Civic e: HEV RS nổi bật với tư thế ngồi thể thao và cảm giác cầm lái chắc chắn.

Honda Civic e RS 2026 phù hợp với khách hàng ưu tiên cảm giác lái, thiết kế nội thất thể thao và trải nghiệm điều khiển đồng bộ với ngoại thất. Ngược lại, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 là lựa chọn nổi bật về tiện nghi, không gian và các trang bị phục vụ gia đình, mang đến sự thoải mái trong cả những chuyến đi hằng ngày lẫn hành trình dài.

Về động cơ và an toàn

Honda Civic e: HEV RS 2026 và Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đều sử dụng công nghệ hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, nhưng hướng đến hai trải nghiệm khác nhau. Civic e RS tập trung vào hiệu suất và cảm giác lái thể thao, trong khi Yaris Cross Hybrid ưu tiên sự êm ái, tiết kiệm và tính thực dụng.

Honda Civic e: HEV RS sử dụng động cơ 2.0L DOHC I4 kết hợp mô-tơ điện e, cho công suất hệ thống 200 mã lực, mô-men xoắn mô-tơ điện 315 Nm và động cơ xăng 182 Nm. Kết hợp hộp số e-CVT cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD), xe mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành mượt mà. Bộ mâm 18 inch và lẫy chuyển số trên vô-lăng (tùy cấu hình) giúp Civic e RS tạo cảm giác lái thể thao, chắc chắn hơn. Đây là ưu điểm lớn dành cho khách hàng yêu thích sự phấn khích sau tay lái, tuy nhiên định hướng thể thao khiến xe tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm lái thay vì sự linh hoạt của một mẫu SUV gầm cao.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross Hybrid sử dụng động cơ Hybrid 1.5L với động cơ xăng công suất 91 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm, kết hợp mô-tơ điện 80 mã lực, 141 Nm và pin lithium-ion 4,3 kWh. Hộp số e-CVT cùng hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Ưu điểm của Yaris Cross Hybrid nằm ở khả năng vận hành nhẹ nhàng, thiết kế SUV gầm cao và khoang hành lý rộng rãi, phù hợp với gia đình; tuy nhiên sức mạnh động cơ không hướng đến cảm giác thể thao như Civic e RS.

Về an toàn, Honda Civic e: HEV RS được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ trong gói Honda SENSING như phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), cảnh báo lệch làn đường (RDM) và đèn pha thích ứng tự động (AHB). Toyota Yaris Cross Hybrid cũng nổi bật với gói Toyota Safety Sense gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng camera 360 độ.

Đánh giá chung

Honda Civic e: HEV RS 2026 và Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đại diện cho hai phong cách khác nhau: Civic e RS thể thao, mạnh mẽ với thiết kế sedan cá tính, nội thất hướng người lái và khả năng vận hành ấn tượng; trong khi Yaris Cross Hybrid nổi bật với kiểu dáng SUV cao ráo, không gian rộng rãi và tiện nghi phù hợp gia đình. Honda Civic e: HEV RS có lợi thế về cảm giác lái, động cơ hybrid công suất 200 mã lực, thiết kế thể thao cùng gói Honda SENSING toàn diện.

Ngược lại, Yaris Cross Hybrid ghi điểm nhờ sự thực dụng, khả năng tiết kiệm, khoang cabin linh hoạt và nhiều trang bị hỗ trợ sử dụng hằng ngày. Lựa chọn giữa hai mẫu xe phụ thuộc vào nhu cầu. Honda Civic e: HEV RS dành cho người ưu tiên trải nghiệm lái và phong cách thể thao, còn Yaris Cross Hybrid phù hợp với khách hàng cần một mẫu SUV đô thị tiện dụng, thoải mái và kinh tế.