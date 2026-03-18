Honda Civic thế hệ mới lộ ảnh phác thảo

Honda Civic thế hệ 12 dự kiến ra mắt 2026–2027 với hệ truyền động hybrid mới, khung gầm nhẹ hơn và thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe điện e:NS2. Dù phiên bản nâng cấp của Honda Civic vừa ra mắt chưa lâu, hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu hé lộ kế hoạch cho thế hệ thứ 12 của mẫu sedan này. Theo các nguồn tin trong ngành, Civic mới có thể được giới thiệu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Thế hệ Civic tiếp theo được định hướng nâng cấp toàn diện về công nghệ vận hành và khối lượng, nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C. Các nguyên mẫu thử nghiệm của Civic thế hệ mới hiện vẫn được ngụy trang kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh phác họa từ giới chuyên môn cho thấy mẫu xe có thể vay mượn một số chi tiết thiết kế từ mẫu xe điện Honda e:NS2.

Hình ảnh phác thảo được một trang đăng tải lên mạng xã hội.

Phần đầu xe dự kiến được thiết kế sắc sảo hơn với dải đèn LED thanh mảnh. Hốc gió phía trước được làm mới theo phong cách tối giản, kết hợp yếu tố thể thao nhằm tạo diện mạo hiện đại hơn cho mẫu sedan. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Civic thế hệ 12 nằm ở nền tảng khung gầm. Theo thông tin ban đầu, cấu trúc mới có thể giúp giảm khoảng 90 kg so với thế hệ hiện tại. Việc cắt giảm trọng lượng không chỉ góp phần cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn giúp xe linh hoạt hơn khi vận hành.

Honda Civic mới dự kiến sử dụng hệ truyền động e:HEV thế hệ tiếp theo, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện. Hệ thống này được cho là có thể cải thiện khoảng 30% hiệu suất nhiên liệu so với phiên bản trước. Bên cạnh đó, Honda cũng dự kiến áp dụng công nghệ mô phỏng cảm giác chuyển số bằng phần mềm. Công nghệ này từng xuất hiện trên mẫu Prelude, giúp mang lại trải nghiệm vận hành gần với xe số sàn.

Ngoài hệ truyền động mới, Civic thế hệ 12 còn được trang bị hệ thống quản lý chuyển động Motion Management System. Kết hợp với công nghệ Pitch Control, hệ thống này được thiết kế để tăng độ ổn định của xe khi vào cua hoặc vận hành ở tốc độ cao.

Theo Carscoops, khoảng 60% linh kiện của Civic mới sẽ được dùng chung với các mẫu xe khác của Honda như HR-V, CR-V và Accord. Việc chia sẻ nền tảng được kỳ vọng giúp tối ưu chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Tại Việt Nam, Honda Civic hiện đang được phân phối với ba phiên bản. Mẫu sedan này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3 và Kia K3. Phiên bản hybrid của Civic có giá niêm yết khoảng 999 triệu đồng, hoặc 1,07 tỷ đồng với một số tùy chọn màu sơn đặc biệt.

Hai phiên bản sử dụng động cơ xăng có giá từ 789 triệu đến 897 triệu đồng. Với kế hoạch nâng cấp hệ truyền động hybrid và cải tiến nền tảng vận hành, Civic thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C trong những năm tới.