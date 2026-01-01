Một tính năng an toàn trên Honda Civic khiến nhiều người dùng khó chịu

Một tính năng an toàn bắt buộc trên ôtô tại châu Âu đang khiến nhiều chủ xe Honda, đặc biệt là người dùng Civic đời mới, cảm thấy phiền toái. Đó là Intelligent Speed Assist (ISA) – hệ thống cảnh báo tốc độ thông minh theo quy định của Liên minh châu Âu, yêu cầu trang bị trên tất cả xe mới từ tháng 7/2024.

ISA sử dụng tính năng nhận diện biển báo giao thông để xác định giới hạn tốc độ và sẽ phát cảnh báo bằng cả hình ảnh lẫn âm thanh khi xe chạy quá tốc độ cho phép. Mục tiêu của hệ thống là nhắc nhở tài xế tuân thủ luật giao thông và giảm nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, trên các mẫu Honda bán ra tại châu Âu trong năm 2025, đặc biệt là Civic facelift, cách vận hành của ISA bị cho là quá nghiêm ngặt.

Theo phản ánh từ người dùng tại Anh, âm thanh cảnh báo có thể vang lên liên tục ngay cả khi xe chỉ vượt giới hạn khoảng 1–3 km/h. Trong điều kiện giao thông thực tế, nơi giới hạn tốc độ thay đổi thường xuyên, điều này khiến nhiều tài xế cảm thấy mất tập trung và mệt mỏi khi lái xe đường dài. Một chủ xe Civic 2025 chia sẻ rằng quãng đường khoảng một giờ từ đại lý về nhà mang lại cảm giác kéo dài gấp đôi vì tiếng cảnh báo không ngừng phát ra.

Không giống một số hãng xe khác, Honda không trang bị phím thao tác nhanh trên vô-lăng để tắt hoặc giảm âm cảnh báo ISA. Với các mẫu Civic đời 2024 trước bản facelift, người dùng vẫn có thể vào menu cài đặt để tắt nhận diện biển báo giao thông, nhưng thao tác này phải lặp lại sau mỗi lần khởi động xe. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần dừng xe trong thời gian ngắn, tài xế lại phải thực hiện lại các bước cài đặt.

Trên Civic facelift 2025, tùy chọn tắt nhận diện biển báo được cho là đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trước tình trạng này, một số chủ xe chia sẻ giải pháp tạm thời là vô hiệu hóa ứng dụng dẫn đường của Honda, qua đó tắt luôn nhận diện biển báo và âm thanh cảnh báo. Tuy nhiên, cách làm này khiến Android Auto và các ứng dụng dẫn đường bên thứ ba như Waze không thể hoạt động, trong khi Apple CarPlay vẫn duy trì sử dụng bình thường.

Theo Carscoops, ISA nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian dài do đây là yêu cầu bắt buộc của EU. Điều này đặt ra bài toán cho các hãng xe trong việc cân bằng giữa tuân thủ quy định an toàn và trải nghiệm lái thực tế, khi một tính năng được thiết kế để bảo vệ người dùng lại đang trở thành nguyên nhân gây khó chịu cho không ít tài xế.