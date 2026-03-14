Honda e:N2 sắp ra mắt tại Thái Lan có gì đặc biệt

Honda dự kiến ra mắt SUV điện e:N2 tại Thái Lan với nền tảng e:N Architecture F, công suất 204 mã lực và tầm hoạt động khoảng 530 km mỗi lần sạc. Cụ thể, Honda đang chuẩn bị đưa thêm một mẫu xe điện mới vào thị trường này với tên gọi e:N2. Mẫu xe thuộc dòng e:N Series, dòng sản phẩm xe điện mà Honda đã triển khai tại Trung Quốc từ năm 2022.

Việc mở rộng sang thị trường Đông Nam Á được xem là bước tiếp theo trong chiến lược điện hóa của hãng. Honda e:N2 dự kiến sử dụng nền tảng e:N Architecture F, kiến trúc dành riêng cho xe điện với hệ dẫn động cầu trước.

Honda e:N2 được định vị là một mẫu SUV coupe chạy điện với phần mui vuốt thấp về phía sau theo phong cách fastback. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt : 4.788 x 1.838 x 1.570 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.753 mm. Với kích thước này, e:N2 nằm trong phân khúc tương đương nhiều mẫu SUV hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, đồng thời lớn hơn đáng kể so với HR-V.

Khoang nội thất của Honda e:N2 được thiết kế theo phong cách tối giản, hạn chế các nút bấm vật lý. Màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch tích hợp hệ thống giải trí Honda Connect thế hệ mới với khả năng kết nối thông minh và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Một số thông tin cho biết xe có thể được trang bị màn hình hiển thị thông tin 9,4 inch ẩn trong táp-lô, màn hình HUD kích thước 11,5 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và công nghệ khử tiếng ồn chủ động. Mẫu xe cũng dự kiến trang bị gói hỗ trợ lái Honda Sensing 360 với hệ thống camera và radar quan sát xung quanh xe.

Honda e:N2 dự kiến sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước với công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Nguồn năng lượng cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 68,8 kWh. Theo thông tin ban đầu, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 530 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Honda e:N2 được xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Honda đã giới thiệu mẫu SUV điện e:N1 với kích thước tương đương HR-V tại một số thị trường.

Việc bổ sung thêm các mẫu xe điện tại Đông Nam Á cũng nằm trong kế hoạch dài hạn của Honda, khi hãng đặt mục tiêu đến năm 2040 toàn bộ xe bán ra trên toàn cầu sẽ là xe điện hoặc xe sử dụng pin nhiên liệu.