Honda City thế hệ mới chốt giá bán tại Thái Lan

Honda City mới vừa được công bố giá bán tại Thái Lan với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và cơ cấu phiên bản. Đáng chú ý, hãng bổ sung phiên bản e V mới, trong khi hệ thống camera 360 độ và màn hình 10 inch được đưa lên mẫu sedan hạng B.

Honda City bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức xuất hiện tại Thái Lan, tiếp tục được phân phối với hai kiểu dáng sedan và hatchback. Đây cũng là thị trường có mối liên hệ đáng chú ý với City tại Việt Nam khi mẫu xe dành cho khách hàng trong nước hiện được nhập khẩu từ Thái Lan.

Honda City mới vừa được công bố giá bán tại Thái Lan với một số thay đổi về thiết kế.

Theo Honda Thailand, City mới được thay đổi theo hướng thể thao và hiện đại hơn, đồng thời bổ sung một số trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người lái. Honda City 2026 được tinh chỉnh khá rõ ở phần đầu xe. Cụm đèn LED projector được thiết kế lại, kết hợp dải đèn định vị LED kéo dài theo chiều ngang và nối liền với khu vực lưới tản nhiệt.

Lưới tản nhiệt cùng cản trước cũng được làm mới theo hướng góc cạnh hơn. Phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu LED thiết kế dạng trong suốt, trong khi bộ mâm hợp kim 16 inch phối hai tông màu tạo điểm nhấn thể thao.

Logo Honda H Mark cũng được thay đổi sang dạng phẳng, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu. Màn hình 10 inch, camera 360 độ. Những thay đổi đáng chú ý hơn nằm trong cabin. Honda City mới được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Xe đồng thời bổ sung sạc điện thoại không dây và gương chiếu hậu trong tự động chống chói. Một số phiên bản còn có đèn viền nội thất với màu sắc khác nhau. Đặc biệt, hệ thống camera quan sát 360 độ được trang bị trên các phiên bản SV và RS. Đây là nâng cấp đáng chú ý đối với một mẫu sedan hạng B, nhất là trong điều kiện sử dụng đô thị.

Lưới tản nhiệt cùng cản trước cũng được làm mới theo hướng góc cạnh hơn.

Honda cũng trang bị gói an toàn Honda SENSING cho City mới, gồm phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn, đèn pha thích ứng và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Trên các phiên bản e, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có thêm chức năng bám theo ở tốc độ thấp.

Tiếp tục có động cơ 1.0L Turbo và hybrid

Honda City tại Thái Lan duy trì hai lựa chọn hệ truyền động. Đầu tiên là động cơ xăng, dung tích 1.0L VTEC Turbo, cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 22,7 km/lít.

Đáng chú ý hơn là hệ truyền động 1.5L e, gồm động cơ xăng chu trình Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Hệ thống tạo ra mô-men xoắn cực đại 253 Nm và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 27,8 km/lít, tương đương khoảng 3,6 lít/100 km theo thông tin Honda Thailand công bố.

Hệ truyền động 1.5L e, gồm động cơ xăng chu trình Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện.

Việc bổ sung bản e V với giá khởi điểm thấp hơn các phiên bản hybrid trước đây cho thấy Honda đang mở rộng lựa chọn hybrid trên City tại Thái Lan.

Khi nào Honda City 2026 về Việt Nam?

Honda Việt Nam chưa công bố thời điểm ra mắt City mới. Tuy nhiên, việc phiên bản nâng cấp đã được giới thiệu tại Thái Lan khiến khả năng mẫu xe mới xuất hiện tại Việt Nam được nhiều người quan tâm. Hiện hãng vẫn đang phân phối City thế hệ hiện hành.

Nếu được đưa về Việt Nam với những nâng cấp tương tự, xe sẽ có thêm nhiều điểm mới để cạnh tranh trong nhóm sedan hạng B. Tuy nhiên, cấu hình động cơ, số lượng phiên bản, trang bị và giá bán dành cho thị trường Việt Nam vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Honda Việt Nam.

Xe đồng thời bổ sung sạc điện thoại không dây và gương chiếu hậu trong tự động chống chói.

Tại Thái Lan, Honda City 2026 có giá niêm yết từ 599.000 baht, tương đương khoảng 465 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá 769.000 baht, tương đương khoảng 597 triệu đồng. Đáng chú ý, Honda bổ sung phiên bản e V mới, nằm giữa bản 1.0 Turbo S và e SV. Với biến thể hatchback, giá dao động từ 609.000 đến 779.000 baht. Mức giá trên chỉ mang tính quy đổi, chưa bao gồm các khoản thuế, phí và chi phí liên quan nếu xe được đưa về Việt Nam.