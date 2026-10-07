Đại lý Việt Nam nhận cọc Honda City 2026, thay đổi mạnh ở thiết kế và trang bị

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, Honda City mới dự kiến được giới thiệu vào ngày 12/10 và có thể giao xe ngay trong tháng 10. Mẫu sedan hạng B được cho là sẽ chỉ còn hai phiên bản L và RS. Trước đó, xe từng được bắt gặp xuất hiện trong khuôn viên nhà máy Honda tại Việt Nam, cho thấy khả năng tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Honda Việt Nam hiện chưa xác nhận chính thức về thời điểm ra mắt, giá bán cũng như cấu hình và trang bị của City mới.

Honda City 2026 được nâng cấp chủ yếu ở phần thiết kế ngoại thất. Khu vực đầu xe thay đổi với lưới tản nhiệt mới, cản trước có kiểu dáng thể thao hơn và cụm đèn LED dạng thấu kính thay cho kiểu chóa phản xạ trên phiên bản hiện hành. Một dải LED mảnh nối liền hai cụm đèn cũng tạo điểm nhận diện mới cho xe.

Giữa hai phiên bản L và RS có sự khác biệt về thiết kế. City L dự kiến sử dụng mâm 15 inch màu bạc, tương tự kiểu mâm từng xuất hiện trên City G. Trong khi đó, City RS có mâm 16 inch thiết kế mới, sơn đen bóng và tay nắm cửa cùng màu. Ở phía sau, cản xe được tinh chỉnh, trong khi bản RS có thể sử dụng đèn hậu LED với tông màu khói.

Những thay đổi ở cản trước và sau khiến chiều dài tổng thể của City mới được cho là tăng lên. Theo thông tin được tiết lộ, xe có kích thước khoảng 4.594 x 1.748 x 1.489 mm, trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.600 mm.

Bên trong khoang lái, nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống giải trí. Theo thông tin từ đại lý, Honda City RS mới có thể được trang bị màn hình trung tâm khoảng 10 inch, lớn hơn màn hình 8 inch trên phiên bản hiện hành.

Màn hình mới được cho là hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tại thị trường Thái Lan, Honda City facelift còn được trang bị màn hình dạng nổi, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và phanh đỗ điện tử. Tuy nhiên, chưa rõ toàn bộ các trang bị này có xuất hiện trên City dành cho thị trường Việt Nam hay không.

Một thay đổi khác được đại lý tiết lộ là City mới có thể không còn lốp dự phòng. Thay vào đó, xe được trang bị bộ vá lốp khẩn cấp để xử lý tạm thời khi xảy ra sự cố thủng lốp.

Tại Việt Nam, Honda City hiện sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số CVT. Với bản nâng cấp mới, nhiều khả năng cấu hình này sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, Honda City tại Thái Lan đã có thêm phiên bản hybrid. Tuy nhiên, thông tin ban đầu từ các đại lý cho thấy City bán tại Việt Nam có thể chưa được bổ sung hệ truyền động này.

Về an toàn, Honda Sensing được cho là sẽ xuất hiện trên cả hai phiên bản L và RS. Gói công nghệ này có thể bao gồm các tính năng hỗ trợ như cảnh báo và giảm thiểu nguy cơ va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng, tùy cấu hình.

Nếu Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của City facelift tại Việt Nam.