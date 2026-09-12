Tầm 400-500 triệu đồng, nên chọn Honda City, Toyota Vios hay Hyundai Accent?

Honda City

Honda City 2026 có giá niêm yết dao động từ 499-569 triệu đồng. Dòng sedan này gây ấn tượng với diện mạo cá tính hơn nhờ lưới tản nhiệt tổ ong và cản trước thiết kế thể thao, đặc biệt nổi bật trên bản RS với đèn LED và đèn sương mù.

Thân xe giữ kiểu dáng sedan cân đối, đi kèm mâm hợp kim 15 inch trên bản G và 16 inch trên bản L, RS, nhưng bản G vẫn dùng phanh sau tang trống thay vì phanh đĩa. Phía sau xe được tinh chỉnh nhẹ với ốp cản mới, bổ sung cánh khuếch tán và đèn phản quang, tạo cảm giác hiện đại hơn dù thay đổi chưa thực sự đột phá. Bên trong, City 2026 có chất lượng hoàn thiện tốt, hai bản cao cấp được trang bị ghế da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa. Không gian hàng ghế sau rộng rãi, mang lại sự thoải mái khi di chuyển đường dài, qua đó là một lợi thế đáng kể của mẫu sedan này.

Về vận hành, động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực kết hợp hộp số CVT cho khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm, nhưng chưa mang đến cảm giác quá mạnh mẽ. Điểm sáng lớn nhất là Honda Sensing được trang bị trên cả ba phiên bản, bên cạnh loạt tính năng an toàn chủ động và bị động. Tuy nhiên, bản G và L chỉ có 4 túi khí và xe vẫn thiếu cảm biến lùi.

Nhìn chung, Honda City 2026 phù hợp với khách hàng đề cao thiết kế trẻ trung, không gian rộng, độ an toàn và tính thực dụng, dù vẫn còn một số hạn chế về trang bị giữa các phiên bản.

Toyota Vios

Toyota Vios có giá niêm yết từ 488 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu ngoại thất ghi điểm với thiết kế góc cạnh, những đường dập nổi khỏe khoắn cùng cụm đèn LED sắc nét, tạo diện mạo vừa thể thao vừa lịch lãm. Mâm hợp kim 15 inch và phần đuôi được tạo hình chắc chắn giúp tổng thể trẻ trung, hài hòa, dù thiết kế chưa thật sự nổi bật nếu đặt cạnh một số đối thủ.

Bước vào cabin, tông đen kết hợp ốp crôm, vô-lăng bọc da và ghế da đục lỗ mang đến cảm giác hiện đại, thể thao mà vẫn thoải mái. Tiện nghi cũng khá đầy đặn với màn hình giải trí cảm ứng, điều hòa tự động, 6 loa, khởi động thông minh và hai cổng USB cho hàng ghế sau, tuy nhiên, trang bị có thể thay đổi tùy phiên bản. Không gian hàng ghế sau có tựa tay, khay đựng cốc và khả năng gập 60:40, giúp xe linh hoạt hơn khi chở người lẫn hành lý.

Về vận hành, động cơ 2NR-FE Dual VVT-i kết hợp hộp số CVT mang đến cảm giác êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, trong khi lẫy chuyển số tạo thêm chút hứng khởi khi cần lái thể thao. Điểm cộng lớn nằm ở gói an toàn khá toàn diện với cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, camera, cảm biến, HAC, TRC và tối đa 7 túi khí, giúp người lái thêm tự tin trên mỗi hành trình.

Ưu điểm của Toyota Vios chính là thiết kế trẻ, nội thất tiện nghi, vận hành mượt và an toàn tốt. Mặc dù vậy, các trang bị giữa các phiên bản có sự khác biệt, đòi hỏi người mua nên cân nhắc.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 có giá niêm yết từ 439 triệu đồng, tạo thiện cảm với diện mạo trẻ trung, hiện đại nhờ kích thước được gia tăng, dải LED định vị chạy ngang đầu xe và những đường nét góc cạnh. Cụm đèn pha đặt thấp kết hợp lưới tản nhiệt lớn, trong khi đèn hậu LED 3D giúp phần ngoại thất thêm phần nổi bật, dù thiết kế phía sau vẫn mang chút âm hưởng của Elantra. Khoang cabin rộng rãi, phối màu đen – be cùng vô lăng bọc da và cụm màn hình đôi tạo cảm giác vừa sang vừa bắt mắt.

Ở các phiên bản cao cấp, xe được ưu ái với ghế da, điều hòa tự động và làm mát ghế trước, nhưng các bản thấp vẫn sử dụng ghế nỉ nên trang bị có sự chênh lệch đáng kể. Các tiện nghi như màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, USB-C và nhiều phím điều khiển giúp Accent khá thân thiện trong quá trình sử dụng.

Động cơ SmartStream G1.5 công suất 115 mã lực đi cùng hộp số CVT hoặc số sàn mang đến khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm, dù chưa thiên về cảm giác lái mạnh mẽ. Gói Hyundai SmartSense với loạt công nghệ hỗ trợ lái là điểm cộng lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt về túi khí giữa các phiên bản vẫn là yếu tố cần lưu ý khi lựa chọn.

Nhìn tổng thể, Accent 2026 hấp dẫn nhờ thiết kế trẻ, không gian rộng, tiện nghi phong phú và công nghệ an toàn đáng chú ý. Nhưng người mua nên cân nhắc lên bản cao để tận hưởng trọn vẹn những trang bị nổi bật.

Đánh giá chung

Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent đều là những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B, mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng. Honda City nổi bật với động cơ mạnh, không gian rộng và Honda Sensing trên cả 3 phiên bản, nhưng một số trang bị an toàn vẫn chưa đồng đều.

Toyota Vios ghi điểm nhờ vận hành êm ái, tiện nghi khá đầy đủ và hệ thống an toàn phong phú, dù thiết kế chưa thật sự nổi bật. Hyundai Accent gây ấn tượng với kiểu dáng hiện đại, cabin rộng, nhiều tiện nghi và gói SmartSense, nhưng sức mạnh động cơ chỉ ở mức vừa phải và trang bị có sự chênh lệch giữa các phiên bản.

Vì vậy, City hợp với người thích sức mạnh và công nghệ, Vios thiên về sự thực dụng, còn Accent hấp dẫn nhờ thiết kế trẻ cùng danh sách tiện nghi phong phú. Lựa chọn mẫu sedan nào là tùy thuộc vào sở thíc của mỗi người.