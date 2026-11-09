Honda chốt lịch ra mắt SUV điện Alpha mới, thiết kế hầm hố, mang logo lạ

Honda vừa chính thức xác nhận tên gọi Alpha cho mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới, đồng thời công bố thời điểm ra mắt toàn cầu vào ngày 2/12/2026 tại Ấn Độ. Đáng chú ý, quốc gia Nam Á không chỉ là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe này mà còn được lựa chọn làm trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong tương lai.

Theo Honda, Alpha là mẫu SUV điện thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng. Việc lựa chọn Ấn Độ thay vì những thị trường quen thuộc như Nhật Bản hay Mỹ cho thấy vai trò ngày càng lớn của quốc gia này trong kế hoạch phát triển xe điện toàn cầu.

Ông Toshiyuki Yanagisawa, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Honda Ấn Độ, đánh giá Alpha là cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy xe điện của hãng tại thị trường này. Mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Tapukara, bang Rajasthan, trước mắt phục vụ nhu cầu nội địa và hướng đến xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Tên gọi Alpha được lấy từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp, mang ý nghĩa về sự khởi đầu mới. Đây cũng là thông điệp Honda muốn gửi gắm trong giai đoạn chuyển đổi sang các dòng phương tiện năng lượng sạch.

Một điểm đáng chú ý khác là Honda Alpha sẽ trở thành mẫu ô tô thương mại đầu tiên tại Ấn Độ sử dụng biểu tượng chữ H được thiết kế lại. Logo mới vẫn kế thừa hình dáng quen thuộc từ những năm 1960 nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với định hướng thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa.

Về thiết kế, Honda Alpha có mối liên hệ chặt chẽ với mẫu concept Honda 0 Alpha từng xuất hiện tại Japan Mobility Show tháng 10/2025. Những hình ảnh teaser ban đầu cho thấy phiên bản thương mại vẫn giữ nhiều đường nét từ nguyên mẫu, nổi bật với kiểu dáng SUV gầm cao và phần đuôi vuông vức, khỏe khoắn.

Hiện Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu xe. Dung lượng pin, phạm vi hoạt động, công suất động cơ và giá bán vẫn là những thông tin còn bỏ ngỏ. Một số nguồn tin tại Ấn Độ dự đoán xe có thể sử dụng bộ pin LFP dung lượng 65-75 kWh cùng mô-tơ điện dẫn động cầu trước, nhưng chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Khi gia nhập thị trường, Honda Alpha sẽ tham gia phân khúc CUV điện đang ngày càng cạnh tranh tại Ấn Độ, với những đối thủ tiềm năng như Hyundai Creta Electric, MG Windsor EV, Maruti Suzuki e Vitara và Toyota Urban Cruiser Ebella.

Việc lựa chọn Ấn Độ làm nơi ra mắt và sản xuất mẫu SUV điện hướng đến thị trường quốc tế cho thấy Honda đang đặt kỳ vọng lớn vào quốc gia này trong chiến lược phát triển xe điện. Tuy nhiên, kế hoạch xuất khẩu cụ thể cũng như khả năng phân phối Honda Alpha tại Đông Nam Á và Việt Nam hiện chưa được công bố.

Những thông tin về cấu hình, trang bị, giá bán và lộ trình phân phối của mẫu SUV điện này dự kiến sẽ được Honda hé lộ tại sự kiện ra mắt toàn cầu ngày 2/12 tới.