Honda Elevate 2026 giá từ 315 triệu đồng, bổ sung trang bị mà nhiều SUV đắt tiền mới có

Ra mắt lần đầu vào năm 2023, Honda Elevate được nâng cấp giữa vòng đời nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mẫu xe được sản xuất tại Ấn Độ và còn xuất khẩu sang Nhật Bản với tên gọi WR-V.

Ở phiên bản mới, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo hướng cứng cáp, hầm hố hơn, logo Honda chuyển lên nắp ca-pô, trong khi vị trí trung tâm được thay bằng họa tiết tổ ong kết hợp các chi tiết màu đen. Dải đèn định vị LED dạng phân đoạn nằm giữa hai cụm đèn pha tạo điểm nhấn mới cho diện mạo.

Cản trước cơ bản được giữ nguyên, nhưng khu vực quanh đèn sương mù được bổ sung chi tiết đồng màu thân xe. Phần thân và đuôi xe không có nhiều thay đổi. Honda cũng bổ sung màu sơn mới Nordic Forest Pearl.

Phiên bản cao cấp ZX+ Black sở hữu ngoại hình tối màu, bộ mâm hợp kim 17 inch màu đen và nội thất bọc da. Khách hàng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện bảo vệ cản trước, cản sau, cửa xe cùng chi tiết trang trí chrome hoặc chrome tối màu.

Bên trong cabin, Honda thay thế các chi tiết giả gỗ trên bảng táp-lô bằng vật liệu giả da, đồng thời bổ sung hệ thống đèn viền nội thất. Màn hình giải trí trung tâm dạng độc lập kích thước 10,25 inch tiếp tục được duy trì.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda Elevate 2026 là ghế thông gió cho cả hàng ghế trước và sau. Đây là trang bị thường xuất hiện trên những mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn, giúp tăng sự thoải mái cho hành khách trong điều kiện thời tiết nóng.

Honda đồng thời cải thiện khả năng cách âm cho cabin. Tùy phiên bản hoặc gói trang bị, xe có thể sở hữu ghế trước chỉnh điện, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn đọc sách cảm ứng và tính năng khởi động động cơ từ xa.

Về an toàn, tất cả phiên bản Elevate 2026 đều được trang bị 6 túi khí. Các phiên bản cao cấp có thêm gói hỗ trợ lái Honda Sensing, với những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Honda Elevate 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất khoảng 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Mẫu SUV có chiều dài 4.312 mm, sử dụng nền tảng chung với Honda City. Tuy nhiên, Elevate chưa có tùy chọn hệ truyền động điện hóa như một số mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Honda.

Tại Ấn Độ, Honda Elevate bản nâng cấp có giá khởi điểm 11,8 lakh rupee (~ 315 triệu đồng) cho phiên bản SV số sàn. Mức giá này được giữ nguyên so với trước, trong khi một số phiên bản còn lại tăng nhẹ. Phiên bản cao cấp ZX+ sử dụng hộp số CVT có giá 18,4 lakh rupee (~ 491 triệu đồng). Đây là mức giá quy đổi trực tiếp, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí phát sinh nếu xe được nhập khẩu sang thị trường khác.