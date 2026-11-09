Xe điện Lambretta Elettra S chính thức sản xuất: Có sạc nhanh, tốc độ tới 90 km/h

Theo kế hoạch của Lambretta, mỗi mẫu xe phiên bản kỷ niệm 80 năm chỉ giới hạn 900 chiếc được sản xuất trên toàn cầu. Cả hai phiên bản này đều được công bố tại sự itriển lãm EICMA 2026. Đây là những phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên các dòng xe hiện hành, tập trung vào những thay đổi về màu sắc, trang trí và các chi tiết nhận diện thương hiệu nhằm tôn vinh lịch sử 80 năm của hãng.

Trong đó, Lambretta Series J Limited Edition gây chú ý với phối màu kem kết hợp đen, tạo nên phong cách cổ điển đặc trưng của thương hiệu. Xe được trang bị yên bọc da màu xám đậm, dè chắn bùn trước dạng cố định và logo kỷ niệm 80 năm xuất hiện trên hai ốp hông. Những thay đổi này giúp phiên bản đặc biệt dễ dàng phân biệt với mẫu J tiêu chuẩn, đồng thời vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế truyền thống của Lambretta.

Đối với dòng Series X Limited Edition, Lambretta cung cấp hai lựa chọn gồm X250 và X300. Cả hai sử dụng tông màu xám Crayon kết hợp đen, đi cùng yên xe màu đen, dè chắn bùn trước cố định và các logo kỷ niệm 80 năm. So với Series J mang phong cách cổ điển, dòng X có diện mạo hiện đại và thể thao hơn, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế xe tay ga mang dấu ấn riêng.

Một trong những điểm đáng chú ý khác trong kế hoạch kỷ niệm của Lambretta là Elettra S, mẫu xe điện từng được giới thiệu lần đầu tại triển lãm EICMA 2025. Hãng hiện xác nhận mẫu xe này đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất, mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của thương hiệu vốn gắn liền với những mẫu xe tay ga sử dụng động cơ đốt trong.

Lambretta Elettra S sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu, cho công suất cực đại 7 mã lực và công suất duy trì liên tục 4 mã lực. Mô-men xoắn đạt 148 Nm, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt trong điều kiện vận hành đô thị. Hệ thống truyền động được cung cấp năng lượng từ bộ pin Niken Mangan Cobalt (NMC) điện áp 72V, dung lượng 4,5 kWh.

Với bộ sạc công suất 800W kết nối nguồn điện dân dụng, thời gian sạc đầy pin mất hơn 5 giờ. Xe có tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố và những hành trình ngắn. Elettra S còn được trang bị giảm xóc đơn phía sau bố trí theo phương ngang, góp phần tạo nên kết cấu đặc trưng cho mẫu xe điện này.

Bên cạnh những sản phẩm mới, danh mục xe của Lambretta vẫn duy trì hai dòng chủ lực là G-Special và V-Special. Trong đó, G-Special được định vị ở phân khúc cao hơn với mẫu xe tiêu biểu G350, trong khi V-Special là dòng xe phổ thông với các tùy chọn động cơ 50 cc, 125 cc và 200 cc.