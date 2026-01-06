Xe MPV 7 chỗ Hyundai Staria có thêm phiên bản nâng cấp mới

Sau hơn 4 năm gia nhập thị trường với thiết kế như đến từ tương lai, mẫu MPV đình đám Hyundai Staria vừa có phiên bản nâng cấp (facelift) tại Hàn Quốc. Không chỉ tinh chỉnh ngoại hình, Staria 2026 còn gây chú ý với khoang cabin hoàn toàn mới và sự biến mất của cấu hình động cơ Diesel quen thuộc.

Dù vẫn giữ nguyên kiểu dáng "phi thuyền" đặc trưng, Hyundai Staria 2026 đã có những thay đổi đáng giá ở mặt ca-lăng. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) trải dài toàn chiều rộng đầu xe. Khác với phiên bản cũ vốn chia làm 3 phân đoạn, dải đèn mới nay là một đường thẳng liền mạch hoàn toàn trên tất cả phiên bản.

Lưới tản nhiệt cũng được tái thiết kế với các họa tiết gạch nối.

Lưới tản nhiệt cũng được tái thiết kế với các họa tiết gạch nối lấy cảm hứng từ "đàn em" Stargazer. Trong khi phiên bản cao cấp nhất (Lounge) sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật mạ chrome sang trọng, các bản Tourer và Cargo lại sử dụng thiết kế bo tròn hơn với vật liệu tối màu, tạo sự phân biệt rõ ràng giữa dòng xe gia đình và xe thương mại.

Bước vào bên trong, người dùng sẽ bất ngờ trước một không gian lái được thiết kế lại hoàn toàn. Bảng taplo nay ưu tiên các đường nét hình khối ngang, tích hợp cặp màn hình kép kích thước lên tới 12,3 inch (thay cho loại 10,25inch trước đây). Hệ thống giải trí được cập nhật giao diện mới, đi kèm việc đưa trở lại các nút bấm vật lý thay cho dạng cảm ứng, giúp tài xế thao tác dễ dàng hơn khi đang lái xe.

Vô-lăng cũng là loại mới với 4 dấu chấm đặc trưng của dòng Ioniq. Đặc biệt trên bản Lounge, cần số dạng nút bấm (Shift-by-wire) đã được thay thế bằng cần số vặn tích hợp trên cột tay lái tương tự các dòng xe điện thế hệ mới của Hyundai. Ngoài ra, xe còn trang bị tính năng "boarding assist" giúp vô-lăng tự động thu gọn để việc ra vào ghế lái trở nên thuận tiện hơn.

Thay đổi mang tính bước ngoặt trên Staria 2026 là việc loại bỏ hoàn toàn động cơ dầu, dung tích 2.2L tăng áp, thay thế bằng hệ truyền động xăng lai hybrid, dung tích 1.6L tăng áp. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất kết hợp lên tới 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố của Hyundai, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 13,1 km/lít – một con số ấn tượng cho một mẫu MPV cỡ lớn.

Hyundai đã gia cố lại hệ thống treo trước với các kết nối cứng cáp hơn.

Để cải thiện trải nghiệm hành khách, Hyundai đã gia cố lại hệ thống treo trước với các kết nối cứng cáp hơn giữa thân xe và khung phụ. Hệ thống giảm chấn phía sau cũng được nâng cấp, đặc biệt là phiên bản Lounge sử dụng các bạc lót thủy lực (hydro bushings) giúp triệt tiêu rung động và hấp thụ xung lực từ mặt đường tốt hơn.

Khả năng cách âm cũng được chú trọng với lớp vật liệu chống ồn dày hơn tại vách ngăn khoang máy, cùng các tấm tiêu âm bổ sung ở phần gầm và đuôi xe, hứa hẹn mang lại không gian yên tĩnh vượt trội.

Staria 2026 được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như: Hệ thống khóa cửa tự động khi rời xe (Walk-away lock) / Chìa khóa kỹ thuật số (Digital Key) / Camera hành trình tích hợp trước/sau. Ngoài ra, xe còn trang bị gói an toàn ADAS tiêu chuẩn: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (tại giao lộ), hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Staria 2026 có mức giá dao động từ 32,59 triệu won tương đương hơn 580 triệu đồng cho bản Cargo và lên tới 50,21 triệu won tương đương hơn 900 triệu đồng cho phiên bản Lounge cao cấp nhất.