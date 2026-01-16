Hyundai Stargazer xe MPV 7 chỗ có phù hợp với gia đình trẻ Việt Nam?

Theo báo cáo bán hàng của Hyundai Thành Công, trong tháng 12/2025, mẫu xe MPV 7 chỗ Stargazer bán 335 xe trên cả nước. Và nhiều khách hàng đã đưa ra ý kiến đánh giá cao về mẫu xe MPV 7 chỗ Stargazer đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Cũng có người nhận định mẫu xe Hyundai Stargazer X chưa phải là đẹp nhưng lại có sự thu hút thì rất cao. Xe khi đi trên phố ban ngày hay ban đêm đều có sự thu hút riêng mà không có mẫu nào cùng tầm giá có được.

So với Stargazer tiêu chuẩn, phiên bản X được giới thiệu vào năm 2024 có ngoại thất hầm hố hơn, hướng tới phong cách việt dã với chi tiết ốp nhựa đen ở vòm bánh xe. Nhưng không chỉ cho đẹp, những miếng ốp đen sần này có thể bảo vệ lớp sơn xe khỏi bùn đất hoặc đá dăm bắn lên khi đi địa hình. Vòm nhựa nếu hỏng hóc cũng rất dễ thay thế.

Bộ mâm trên phiên bản này là loại đa chấu 17 inch, phay cắt với tạo hình hiện đại hơn loại 16 inch ở phiên bản cũ. Hyundai Stargazer X còn có phanh đĩa ở cả 4 bánh, còn bản cũ là 2 bánh trước. Khoảng sáng gầm cũng cải thiện từ 185mm lên 200mm ở bản 2024.

Phiên bản Stargazer X bổ sung thêm 2 cảm biến phía trước, đi kèm 3 cảm biến sau đã có từ bản cũ sẽ giúp người lái dễ dàng đỗ xe và luồn lách trên nhiều cung đường. Sau một năm sử dụng, Hyundai Stargazer X nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng Việt, đặc biệt về khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, và các tính năng an toàn.

Stargazer sở hữu nhiều ưu thế để vươn lên trong phân khúc MPV đang khá chật chội tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một số người dùng vẫn còn băn khoăn về chất liệu nội thất. Không giống như bên ngoài, cabin Hyundai Stargazer X gần như giữ nguyên so với phiên với phiên bản Stargazer tiêu chuẩn. Sự khác biệt khá nhỏ như viền màn hình trên táp-lô chuyển sang dạng đen bóng cao cấp hơn, bổ sung nút bật/tắt cảm biến ở khu vực cạnh cần số.

Đáng chú ý nhất là sự có mặt của phanh tay điện tử đi kèm giữ phanh tự động Auto Hold. Đây là trang bị nhiều người Việt mong chờ bởi tính tiện lợi và thẩm mỹ. Ở phiên bản Stargazer tiêu chuẩn, đây là vị trí của phanh cơ. Nhưng sang bản mới, có thể do khách hàng phản hồi quá nhiều nên Hyundai quyết định bố trí thêm phanh tay điện tử để chiều lòng người mua. Vì thế, vị trí đặt nút kích hoạt trông khá thô, tạo cảm giác không có thiết kế chủ đích từ đầu, dẫn tới thừa một ngăn để đồ nhỏ ngay cạnh rất khó dùng.

Hyundai Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản.

Stargazer cũng tự hào là mẫu xe trang bị đầy đủ hệ thống an toàn chủ động và bị động Hyundai Smartsense.

Về không gian, khác hàng Việt đánh giá Hyundai Stargazer X thuộc diện tốt bậc nhất phân khúc bởi sự rộng rãi và thoáng đãng. Hàng ghế thứ hai có độ ngả sâu, bề ngang rộng, sàn phẳng nên có thể ngồi 3 người lớn thoải mái. Điểm trừ là không có tựa đầu dành cho ghế giữa nên những chuyến đi dài, người ngồi tại đây sẽ dễ mỏi cổ.

Xuống tới hàng ghế thứ 3, xe vẫn duy trì được độ rộng, ghế ngả sâu như hàng ghế 2 nhưng có phần hỏi nhỏ so với những ai sở hữu thân hình to bự. Màn hình trung tâm kích thước 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cho sự phản hồi nhanh, các giao diện và thao tác chuyển đổi mượt mà. Dàn âm thanh 8 loa Bose chỉ ở mức khá, tiếng bass chưa được tròn và chắc tiếng, dưới sự kỳ vọng của tôi.

Xe trang bị động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5, cho công suất 115 mã lực.

Mặc dù là xe phổ thông nhưng xe được trang bị hệ thống đèn LED viền nội thất (Ambient Light) khá tinh tế và đẹp mắt khi nhìn vào buổi tối. Điểm trừ là người dùng không thể thay đổi màu và hãng xe Hàn Quốc chỉ bố trí dải đèn cho hàng ghế đầu.

Hyundai Stargazer X trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm đi kèm hộp số tự động vô cấp iVT. Cấu hình này chắc chắn rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam bởi đang xuất hiện trên Hyundai Accent 2024, Hyundai Creta, Kia Sonet hay Kia Seltos.

Không gian nội thất của Hyundai Stargazer đi theo xu hướng các mẫu ô tô mới hiện nay.

Hàng ghế hai có thể ngồi tối đa 3 người lớn và có thể trượt lên xuống giúp tăng độ thoải mái ở hàng ghế thứ ba.

Hai bên cửa cũng trang bị nhiều vị trí để chai nước.

Điểm cộng của động cơ 1.5L là cảm giác mượt mà và êm ái, người lái mới cũng rất dễ làm quen với chân ga. Độ bốc ở mức khá. Khi dậm ga tăng tốc, khoảng đầu của xe sẽ hơi có sự hụt hơi nhẹ nhưng sau đó, xe vút lên và cho thấy khả năng "ăn nước hậu" tốt.

Hyundai Stargazer X bản cao cấp nhất được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và một phần của gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense gồm các tính năng như cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau, tự động bật/tắt đèn chiếu xa, cảnh báo mở cửa an toàn. Các tính năng trên đều hoạt động khá nhạy bén và chính xác trong quá trình thử nghiệm.

Hyundai Stargazer được trang bị nhiều công nghệ tiện ích để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Chưa kể với mức giá 599 triệu đồng cho bản cao cấp nhất, khó có thể tìm được một mẫu xe nào có thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu trên. Đó sẽ là điểm cộng lấn át hết các điểm trừ về vận hành hay điểm mù nếu ưu tiên không gian cho cả gia đình.

Hyundai Stargazer là một lựa chọn tốt trong phân khúc MPV 7 chỗ, đặc biệt với những khách hàng quan tâm đến khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, và các tính năng an toàn. Tuy nhiên, nếu không quan tâm đến chất liệu nội thất cao cấp và không gian rộng rãi cho hàng ghế thứ 3 thì đây là mẫu xe đáng xuống tiền và phù hợp với gia đình Việt.

Hyundai khép lại năm 2025 với hơn 53.000 xe bán ra, Creta và Tucson dẫn đầu tháng 12. Cụ thể, theo thông tin công bố từ TC Group, doanh số bán hàng xe Hyundai trong tháng 12/2025 đạt 6.704 xe, tăng 22,7% so với tháng 11, qua đó khép lại năm 2025 với tổng lượng xe bán ra đạt 53.229 xe trên toàn thị trường Việt Nam.

Hyundai Tucson có doanh số bán ra trong tháng 12/2025 đạt 1.401 xe và tăng 39,7% so với tháng 11/2025.

Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy nhất với 1.696 xe, tăng 37,2% so với tháng trước.

Xếp ngay sau là Hyundai Tucson với 1.401 xe, tăng 39,7% so với tháng 11. Đáng chú ý, Tucson cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công trong cả năm 2025, đạt 9.243 xe, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng SUV hạng C này tại thị trường Việt Nam