Hãng Xiaomi bắt đầu chạy thử nghiệm dòng xe SUV hoàn toàn mới

Mẫu xe SUV dự kiến dùng hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi hoạt động, ra mắt năm 2026, đánh dấu bước tiến mới của Xiaomi Auto sau SU7 và YU7. Cụ thể, hàng loạt hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nguyên mẫu Xiaomi YU9 đang được chạy thử tại khu vực Tân Cương, củng cố thông tin về mẫu SUV cỡ lớn mới của hãng xe công nghệ Trung Quốc.

Tin đồn trở nên chắc chắn hơn khi CEO Lei Jun xác nhận trên Weibo rằng ông cùng đội ngũ Xiaomi Auto đang tiến hành thử nghiệm xe tại khu vực núi cao Tashkurgan, thuộc cao nguyên Pamir. Đây được xem là đợt thử nghiệm quy mô lớn, tương tự các giai đoạn cuối trước khi ra mắt của SU7 và YU7.

Lei Jun cho biết đội thử nghiệm đã chinh phục cung đường cổ Panlong dài 30 km với hơn 600 khúc cua ở độ cao trên 3.500 m, một trong những cung đường nguy hiểm và nổi tiếng nhất Tân Cương. Khu vực thử nghiệm nằm dưới chân dãy Côn Luân, nơi độ cao trung bình vượt 4.000 m. Tại đây, hơn 20 kỹ sư của Xiaomi Auto đang tiến hành đánh giá khả năng vận hành, hiệu suất sạc và độ bền vật liệu dưới tia UV mạnh.

Đội ngũ cũng di chuyển tới hồ Karakul ở độ cao 3.600 m, gần núi Muztagh Ata cao 7.500 m, để kiểm tra hiệu năng xe trong điều kiện nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt, được xem là bước thử quan trọng trước giai đoạn tinh chỉnh cuối cùng.

Theo các hình ảnh rò rỉ từ cuối năm 2024, Xiaomi YU9 có thể sử dụng hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), khi xuất hiện chi tiết ống xả ở đuôi xe, điều không có trên các mẫu thuần điện trước đó. Một số nguồn tin tiết lộ, xe trang bị pin dung lượng 80 kWh, cho quãng đường chạy điện thuần hơn 400 km, trước khi động cơ xăng phụ trợ kích hoạt để tăng phạm vi hoạt động tổng thể.

Hiện tại, khoang nội thất YU9 chưa được tiết lộ chi tiết. Một số hình ảnh mờ cho thấy xe không sử dụng thiết kế hai màn hình liền khối như SU7, mà theo đuổi phong cách bảng táp-lô truyền thống kết hợp công nghệ tối giản. Xe dự kiến trang bị cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống lái hỗ trợ cấp cao (ADAS), song các nguyên mẫu xuất hiện cho thấy nhiều cấu hình cảm biến khác nhau, cho thấy Xiaomi đang thử nghiệm song song nhiều biến thể trước khi hoàn thiện bản thương mại.