Xiaomi ra mắt dịch vụ cá nhân hóa độc đáo như hãng xe siêu sang

Xiaomi giới thiệu dịch vụ cá nhân hóa xe điện cùng SUV YU7 và SU7 Ultra, cho phép tùy chọn màu sơn, mâm xe, kẹp phanh và nội thất cao cấp. Chiến lược giúp mang trải nghiệm xe sang đến phân khúc phổ thông.

Giám đốc điều hành Xiaomi, Lei Jun, xác nhận mẫu SUV điện YU7 đang được chạy thử tại đường đua Nurburgring (Đức). Ông cho biết hãng đã bàn giao hơn 40.000 xe kể từ ngày 6/7, đồng thời giới thiệu dịch vụ cá nhân hóa mới nhằm mang lại nhiều lựa chọn độc quyền cho khách hàng.

Chương trình tùy chỉnh, ra mắt cùng YU7 và SU7 Ultra, cho phép người mua cá nhân hóa chi tiết ngoại thất và nội thất tương tự các thương hiệu xe sang. Người dùng cần đặt cọc 80.000 nhân dân tệ (khoảng 11.200 USD) và có thời gian cân nhắc 90 ngày để xác nhận hoặc hủy đơn hàng.

Ngay trong lô xe đầu tiên, Xiaomi giới thiệu 5 màu sơn mới cho YU7 gồm tím thạch anh, đỏ xe đua, vàng, hồng chạng vạng và hồng vàng mờ. Những màu sắc này được phát triển cùng các nhà cung cấp sơn toàn cầu. Hãng đặt mục tiêu mở rộng danh mục lên tới 100 màu tùy chỉnh trong ba năm tới.

Khách hàng còn có thể chọn thiết kế mâm xe, màu kẹp phanh Brembo và logo với nhiều biến thể như đen vàng 24K, gốm trắng hoặc sợi carbon. Trên phiên bản YU7 Max, nội thất có thêm hai tùy chọn alcantara cao cấp: xanh đen và đen vàng huỳnh quang, kết hợp đường chỉ khâu tùy chỉnh, dây an toàn đồng màu và ốp gỗ tần bì thật.

Xiaomi đã mở trung tâm tùy chỉnh chuyên dụng đặt tại tầng 2 của phòng trưng bày Beijing Super Factory. Đây là nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các mẫu thiết kế, lựa chọn màu sắc và cấu hình xe. Theo CarNewsChina, các thương hiệu siêu sang như Bentley, Rolls-Royce hay Porsche từ lâu đã cung cấp dịch vụ cá nhân hóa theo yêu cầu, nhưng chi phí thường khiến giá xe đội thêm hàng trăm nghìn USD.

Xiaomi đi theo hướng khác khi mang dịch vụ này đến phân khúc xe điện phổ thông với mức chi phí dễ tiếp cận, giúp nhiều nhóm khách hàng có thể trải nghiệm tính độc quyền. Chiến lược này phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Xiaomi: biến những trải nghiệm cao cấp thành sản phẩm phổ biến, không chỉ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng mà còn cả ngành ôtô. Với dịch vụ cá nhân hóa, Xiaomi kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng mong muốn sự khác biệt mà không phải bỏ ra mức chi phí như khi sở hữu xe sang truyền thống.