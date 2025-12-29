Xe điện Trung Quốc buộc các hãng toàn cầu thay đổi văn hóa phát triển sản phẩm

Thay vì kéo dài khoảng 4 năm như trước, giờ đây thời gian thiết kế, thử nghiệm và sản xuất một chiếc xe điện mới đã được rút ngắn xuống còn một nửa hoặc thậm chí ít hơn tại Châu Âu và Nhật Bản. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh áp lực kinh tế mà còn là sự chuyển mình trong văn hóa làm việc.

Chu kỳ bốn năm của xe điện đang bị phá vỡ.

Vốn quen với quy trình phê duyệt phức tạp, các nhà sản xuất phương Tây đang phải học hỏi từ sự linh hoạt và thiết kế dựa trên phần mềm của các đối thủ Trung Quốc. Ví dụ, Ford và Renault đang hợp tác sản xuất xe điện cỡ nhỏ tại Châu Âu, với mẫu Twingo mới nhất của Renault được phát triển chỉ trong 21 tháng và dự kiến ra mắt vào năm 2026. Mẫu xe tiếp theo, Dacia Hipster, thậm chí chỉ mất 16 tháng để hoàn thiện.

Các hãng khác cũng không kém phần nhanh nhạy. Volkswagen đã rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm tại Trung Quốc khoảng 30%, trong khi mẫu sedan N7 của Nissan được sản xuất chỉ trong 2 năm và hiện đang được bán với giá dưới 20.000 USD.

Laurence Noël, người đứng đầu bộ phận ô tô toàn cầu tại Capgemini, nhấn mạnh rằng chu kỳ phát triển kéo dài không còn khả thi trong thị trường xe điện hiện nay. Ông cho rằng nếu một mẫu xe mất 5 năm để ra mắt, nó sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. “Bạn cần phải nhanh chóng”, ông nói.

Công nghệ là động lực chính thúc đẩy sự tăng tốc này. Các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng dựa vào thiết kế và mô phỏng ảo để giảm thời gian thử nghiệm thực tế. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn hơn nằm ở văn hóa làm việc, với việc các nhà sản xuất Trung Quốc chấp nhận tốc độ và tính thực dụng, đồng thời tái cấu trúc quy trình làm việc và hệ thống ra quyết định.

Áp lực từ Trung Quốc đẩy nhanh nhịp đổi mới của ngành ô tô.

Jim Baumbick, người đứng đầu Ford tại Châu Âu, cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD đã tái sử dụng các bộ phận tiêu chuẩn trên nhiều mẫu xe, tập trung vào phát triển phần mềm và hệ thống điện tử. CEO Vittorio d'Arienzo của Renault cho biết hệ sinh thái Trung Quốc cho phép tạo mẫu nhanh hơn nhờ vào việc các nhà cung cấp giao linh kiện gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc phát triển nhanh hơn cũng đặt ra những thách thức. Giám đốc tài chính của Nissan, Jérémie Papin, cảnh báo rằng vẫn còn một khoảng thời gian không thể rút ngắn khoảng 12 tháng để chuyển từ mô hình kỹ thuật số sang sản xuất thực tế. Các nhà phân tích cũng lo ngại rằng việc rút ngắn thời gian có thể tạo ra rủi ro mới về độ bền, an toàn và uy tín thương hiệu.

Stephen Dyer, một đối tác tại AlixPartners, cho biết sự sẵn sàng hành động nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xuất phát từ cấu trúc tổ chức phẳng hơn và sự cởi mở trong việc bỏ qua quy trình kiểm định đầy đủ nếu cần thiết. Nghiên cứu cho thấy các nhà sản xuất xe điện trong nước thử nghiệm độ bền trung bình khoảng 600.000 km, trong khi con số này ở các thương hiệu nước ngoài là khoảng 3 triệu km.

Tư duy ưu tiên phần mềm cũng đã thay đổi cách thức các nhà sản xuất xử lý các bản cập nhật sau khi ra mắt sản phẩm. Thay vì trì hoãn phát hành cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc thường khắc phục lỗi qua các bản vá lỗi trực tuyến.

Cuộc cạnh tranh xe điện làm lung lay những chuẩn mực lâu đời của ngành ô tô.

Mặc dù vậy, một số công ty vẫn còn do dự trong việc từ bỏ các phương pháp cũ. Một cố vấn lâu năm của một thương hiệu Nhật Bản cho biết, khi phần mềm ngày càng trở nên quan trọng, một số nhà sản xuất truyền thống có nguy cơ “phủ nhận” sự cần thiết phải thích ứng.

Ngành công nghiệp ô tô hiện đang đối mặt với một tình thế khó xử: tốc độ đã trở thành yếu tố thiết yếu để cạnh tranh, nhưng càng nhanh thì biên độ sai sót càng mỏng. Cuộc đua để bắt kịp tốc độ của Trung Quốc không chỉ là sự thay đổi về tốc độ mà còn là sự viết lại cách thức sản xuất ô tô.