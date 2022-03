Giá xăng tăng, người mua ô tô điện được giảm từ 40 đến vài trăm triệu đồng

(PLO)- Căn cứ xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bao gồm: Số chỗ ngồi trên xe ô tô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất, khối lượng chuyên chở và căn cứ vào loại xe.

Căn cứ xác định mức thu lệ phí trước bạ với ô tô

Ngày 28-2, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2022 (quy định chi tiết một số điều Nghị định 10/2022) hướng dẫn lệ phí trước bạ. Theo đó, căn cứ xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bao gồm: Số chỗ ngồi trên xe ô tô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất; Khối lượng chuyên chở được xác định theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này và căn cứ vào loại xe.

Người dùng cần nắm rõ căn cứ xác định lệ phí trước bạ đối với xe ô tô. Ảnh: TN

Trong đó, loại xe được xác định như sau: Đối với xe nhập khẩu, căn cứ vào xác định của đơn vị đăng kiểm ghi tại mục “Loại phương tiện” của giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận kiểm định do đơn vị đăng kiểm Việt Nam cấp.

Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, căn cứ vào mục “Loại phương tiện” ghi tại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới hoặc giấy chứng nhận kiểm định.

Trường hợp tại mục “Loại phương tiện” (loại xe) của các giấy tờ nêu trên không xác định là xe ô tô tải thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người.

Bắt đầu miễn phí trước bạ đối với ô tô điện

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 1-3, lệ phí trước bạ đối với ô tô điện được giảm về mức 0% và chính sách ưu đãi này sẽ được áp dụng trong hai năm tới.

Nhiều chủ xe điện đã chờ khi Nghị định 10/2022 có hiệu lực mới đi đăng ký xe. Ảnh: TN

Chính sách miễn phí trước bạ được áp dụng cho tất cả các mẫu ô tô điện tại Việt Nam. Vì vây, với chính sách này các chủ xe có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Đơn cử như VinFast VF e34 tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng chi phí lăn bánh, thì chủ xe Porsche Taycan sẽ tiết kiệm được từ vài trăm triệu đồng cho tới hơn một tỉ đồng (tùy phiên bản) do không phải đóng phí trước bạ.

Theo đó, nhiều khách hàng đã mua xe điện VinFast VF e34 từ cách đây vài tháng, nhưng chỉ đăng ký biển tạm và chờ “thời cơ” để làm thủ tục đăng ký miễn lệ phí trước bạ.

Trong năm nay, thị trường xe điện Việt Nam sẽ đón nhận thêm các mẫu như VinFast VF 8 và VF 9, Kia EV6 và có thể sẽ có xuất hiện của một số mẫu xe điện đến từ Trung Quốc.

Mức lệ phí trước bạ mới đối với các loại xe khác Nghị định 10/2022 cũng quy định mức lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%. Riêng, xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%. Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%. Đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%. Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung.

