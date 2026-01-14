Giá từ 599 triệu đồng, KIA Seltos sở hữu những lợi thế gì?

KIA Seltos là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) có giá khá dễ chịu hiện nay. Dòng xe này có nhiều phiên bản lựa chọn, giá niêm yết từ 599-764 triệu đồng. Seltos là dòng SUV hạng B ăn khách bậc nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc KIA. Sức hút này đến từ thực tế là xe có những ưu điểm nổi bật.

Về ngoại thất, KIA Seltos đậm chất hiện đại, được làm nổi bật hơn với hệ thống đèn Full LED, mâm 17 inch họa tiết pha lê, baga mui và các đường gân dập nổi khỏe khoắn. Xe sở hữu bảng màu đa dạng với 12 tùy chọn sơn, bao gồm cả phối hai tông cá tính, mang đến khả năng cá nhân hóa cao.

Thiết kế xe mạnh mẽ, thể thao đậm chất SUV hơn nhờ có kích thước lớn 4365 x 1800 x 1645 mm, trục cơ sở 2610 mm dẫn đầu phân khúc và khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình.

Không gian nội thất của KIA Seltos rộng rãi, sang trọng nhờ lợi thế kích thước, kết hợp hàng loạt công nghệ cao cấp hàng đầu phân khúc. Cụm màn hình cong Panoramic 10.25 inch, HUD kính lái, Apple CarPlay và Android Auto không dây mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi.

Ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, làm mát hàng ghế trước và hàng ghế sau ngả linh hoạt giúp tối ưu sự thoải mái. Hệ thống âm thanh 6 loa, đèn Sound Mood Light nhiều chế độ, điều hòa tự động có cửa gió sau và sạc không dây nâng tầm tiện ích. Khoang hành lý dung tích 433L đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và du lịch.

KIA Seltos 2026 được trang bị gói an toàn chủ động ADAS tiên tiến với nhiều tính năng hỗ trợ lái thông minh như FCA, LKA, LFA, BCA, RCCA và Smart Cruise Control. Hệ thống an toàn toàn diện gồm 6 túi khí, ABS, EBD, ESP, HAC cùng khung gầm thép cường lực giúp tối ưu bảo vệ hành khách.

Xe sử dụng động cơ 1.5L Turbo thế hệ mới cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Còn phiên bản động cơ 1.5L thường thì cho công suất 113 mã lực. Hộp số xe loại CVT mượt mà hoặc DCT 7 cấp thể thao giúp đáp ứng đa dạng phong cách lái. Seltos có ba chế độ lái Eco – Normal – Sport, cùng ba chế độ kiểm soát lực kéo độc quyền trong phân khúc giúp Seltos linh hoạt và vượt trội trên nhiều điều kiện vận hành.

Tất nhiên, KIA Seltos vẫn có một số hạn chế. Xe chưa được trang bị cửa sổ trời ở các phiên bản, ghế trước vẫn còn hạn chế về độ êm ái khi di chuyển đường dài. Hộp số ly hợp kép 7 cấp đôi lúc chuyển số chưa thật mượt, có thể cảm nhận nhẹ độ giật, tay lái thiên về nhẹ nên cảm giác đầm chắc chưa rõ rệt. Bên cạnh đó, không gian hàng ghế sau có thể hơi hạn chế đối với người có vóc dáng cao.

Mặc dù vậy, nhìn chung KIA Seltos gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, thể thao đậm chất SUV, kích thước lớn dẫn đầu phân khúc cùng ngoại thất nổi bật, đa dạng màu sắc và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Không gian nội thất rộng rãi, sang trọng, được trang bị hàng loạt công nghệ và tiện nghi cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn du lịch. Bên cạnh đó, Seltos 2026 còn chinh phục người dùng nhờ động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, nhiều chế độ lái cùng hệ thống an toàn ADAS tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái an tâm và toàn diện.