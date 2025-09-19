Ford hé lộ thông tin về xe Focus điện mới

Mẫu xe mới thay thế hatchback cũ, hứa hẹn cạnh tranh trong phân khúc EV phổ thông châu Âu. Theo thông tin từ Autocar, Ford Focus sẽ chính thức trở lại vào năm 2027 với diện mạo hoàn toàn mới, không còn là hatchback quen thuộc, mà là crossover điện cỡ trung.

Đây được xem là sự chuyển mình mạnh mẽ của Ford trong hành trình điện hóa sản phẩm, đồng thời khép lại kỷ nguyên Focus hatchback vốn sẽ ngừng sản xuất từ tháng 11/2025 tại Saarlouis (Đức). Mẫu Focus EV mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Valencia (Tây Ban Nha), nơi có công suất 300.000 xe/năm và hiện cũng đang lắp ráp mẫu Kuga (tương đương Ford Escape tại châu Âu).

Do đó, nhiều khả năng Focus điện sẽ có kích thước tương đương Kuga và chia sẻ một số linh kiện. Tại Anh, dải giá xe điện Ford hiện dao động từ 26.245 bảng Anh (940 triệu đồng) cho Puma đến 39.985 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) cho Capri. Focus EV dự kiến sẽ nằm trong khoảng giá này, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ châu Âu trong phân khúc crossover điện.

Chủ tịch Bill Ford và CEO Jim Farley từng bày tỏ sự tiếc nuối khi khai tử Fiesta và Focus, nhấn mạnh tầm quan trọng của những chiếc xe nhỏ gọn. Tuy nhiên, thực tế hãng lại chọn hướng đi mới, biến Focus thành một mẫu crossover điện vốn nặng hơn và đắt hơn so với đời tiền nhiệm.

Xu hướng này phản ánh chiến lược mở rộng dòng sản phẩm điện tại châu Âu của Ford, nơi các mẫu SUV và crossover ngày càng được ưa chuộng hơn sedan hay hatchback truyền thống.

Tháng 8 vừa qua, Ford công bố Nền tảng Xe điện Toàn cầu (UEVP) được ví như “thời khắc Model T mới” nhờ khả năng mở rộng cao cho nhiều dòng xe, từ bán tải, SUV đến van. Tuy nhiên, Focus EV sẽ không sử dụng nền tảng UEVP, mà được phát triển riêng cho thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh các dòng Fiesta, Fusion hay Focus bản cũ lần lượt rút khỏi thị trường, việc hồi sinh Focus dưới dạng crossover điện cỡ trung là bước đi chiến lược giúp Ford giữ chỗ đứng trong phân khúc xe điện phổ thông tại châu Âu.