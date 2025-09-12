Có nên mua Ford Territory để chạy dịch vụ không?

Lý do nên chọn Ford Territory chạy dịch vụ

Với vai trò là một chiếc SUV, Ford Territory chỉ thực sự phù hợp cho các tài xế dịch vụ chuyên chạy xe ghép liên tỉnh bởi nếu chỉ chạy trong nội thành thì sẽ không thể tối ưu bằng các dòng sedan.

Và ưu điểm trước tiên để lựa chọn Territory chạy dịch vụ chính là việc sở hữu 5 chỗ ngồi rộng rãi với việc sử dụng vật liệu da cao cấp. Không gian nội thất rộng rãi, thoải mái duỗi chân với cả những người cao trên 1m75, kèm theo ghế ngồi êm ái chất lượng chắc chắn là một điểm cộng mà khách hàng đã sử dụng dịch vụ một lần sẽ gọi lại lần thứ hai.

Nhiều tài xế có thể so sánh giữa Ford Territory và các mẫu xe 7 chỗ với suy nghĩ “nhiều chỗ hơn, thu nhập cao hơn”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa phần các chuyến xe chỉ có 3–4 khách, việc sử dụng xe 7 chỗ trong trường hợp này là chưa thực sự cần thiết. Hơn nữa, việc ghép quá nhiều khách sẽ phát sinh vấn đề chờ đợi và làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến đánh giá từ khách hàng.

Điểm cộng tiếp theo là dù chỉ có 5 chỗ ngồi nhưng cốp chứa đồ của Ford Territory khá rộng rãi tới 448 lít, và có thể mở rộng tới 1422 khi gập hàng ghế sau. Điều này đem tới lợi thế vượt trội so với các dòng sedan bởi tài xế có thể nhận thêm dịch vụ gửi đồ nhằm tăng thêm thu nhập, song song với việc vẫn chở khách thông thường.

Chạy đường dài và liên tục luôn tỷ lệ với nguy cơ gặp phải tai nạn sẽ cao hơn (đó là điều hiển nhiên), do đó việc lựa chọn một chiếc xe được trang bị các tính năng an toàn tốt như Ford Territory là điều rất quan trọng. Ford Territory được trang bị từ 4 - 6 túi khí tùy phiên bản, kèm theo đó là hàng loạt các tính năng an toàn như Camera 360 độ, đỗ xe tự động, hệ thống Cảnh báo điểm mù BLIS kết hợp Cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi, cảnh báo va chạm kết hợp với hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, kiểm soát áp suất lốp,...

Và ưu điểm cuối để Ford Territory là lựa chọn khá ổn để chạy dịch vụ chính là động cơ mạnh mẽ. Xe sử dụng động cơ động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước. Xe được người đã sử dụng đánh giá khá cao về cảm giác lái với tốc độ phản hồi tức thì, tăng tốc nhanh chóng và đặc biệt khi xe chạy ở dải vận tốc thấp không bị giật, kể cả chuyển tiến và lùi.

Ford Territory cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 7,03 L/100km, mức khá hợp lý, thấp hơn cả mức 7,1 L/100km của Mitsubishi Xpander - một mẫu xe 7 chỗ được tài xế dịch vụ rất ưa chuộng.

Lý do Ford Territory ít được tài xế dịch vụ lựa chọn

Giá bán cao là rào cản duy nhất khiến nhiều tài xế xe dịch vụ không lựa chọn Ford Territory. Ở phiên bản mới nhất 2025, Territory được bán với 3 phiên bản kèm giá dao động từ 762 - 896 triệu đồng. Đây là mức giá bán rất cao so với các dòng sedan hoặc là các mẫu MPV 7 chỗ.

Trong khi phần lớn những tài xế chạy dịch vụ thường là vay tiền mua xe, do đó việc lựa chọn Ford Territory sẽ tăng thêm gánh nặng trả nợ cho chủ xe.

KẾT LUẬN

Dù sở hữu khá nhiều yếu tố lợi thế để có thể trở thành một mẫu xe dịch vụ tuy nhiên giá bán cao sẽ là một rào cản lớn với nhiều tài xế. Tuy vậy, với những tài xế "đa nghề" vừa kinh doanh, vừa chạy thêm dịch vụ kiếm tiền; hoặc là các tài xế có vốn dồi dào, đồng thời mua xe vừa để chạy dịch vụ, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân, gia đình thì chắc chắn Ford Territory vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.