Ford Everest có thêm phiên bản hiệu suất cao hơn 355 mã lực

Ford Everest 2026 vừa ra mắt phiên bản Tremor tại Trung Đông có công suất cực khủng 355 mã lực, đây cũng là biến thể mạnh nhất của mẫu SUV này. Cụ thể, Ford vừa làm nức lòng giới mộ điệu khi chính thức giới thiệu phiên bản Everest 2026 hoàn toàn mới tại Lễ hội Quốc tế Liwa (UAE).

Tâm điểm của sự chú ý không nằm ở thiết kế mà là khối động cơ xăng V6 2.7L EcoBoost "hàng thửa" dành riêng cho thị trường Trung Đông. Với sức mạnh vượt trội, đây được coi là biến thể tiệm cận nhất với một chiếc "Everest Raptor" mà người hâm mộ bấy lâu nay hằng mong đợi.

Ford Everest 2026 vừa ra mắt phiên bản Tremor tại Trung Đông.

Ford Everest 2026 phiên bản Trung Đông là khối động cơ xăng V6, dung tích 2.7L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa lên đến 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Để thấy được sự "khủng khiếp" của con số này, hãy làm một phép so sánh nhỏ: nó mạnh hơn hẳn bản máy dầu V6, dung tích 3.0L tại Úc, cho công suất 247 mã lực

Và bỏ xa bản máy xăng 2.3L EcoBoost tại một số thị trường khác chỉ có công suất 298 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp chiếc SUV này vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình.

Ford Everest mới tại Trung Đông sở hữu khối động cơ xăng V6, dung tích 2.7L tăng áp kép.

Khối động cơ V6 mới này sẽ được trang bị chủ yếu trên phiên bản Everest Tremor, dòng xe tập trung tối đa vào khả năng off-road. Everest Tremor không chỉ mạnh ở động cơ mà còn sở hữu hệ thống treo Bilstein cao cấp, lốp địa hình General Grabber AT3 chuyên dụng và bộ mâm 17 inch sơn đen hầm hố. Bên cạnh đó, thiết kế ngoại thất của dòng Everest 2026 cũng được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt mới và logo Ford dạng phẳng hiện đại, mang lại vẻ ngoài cứng cáp và nam tính hơn.

Một trong những lý do chính khiến Ford ưu ái trang bị động cơ xăng dung tích lớn cho thị trường UAE chính là đặc thù về giá nhiên liệu. Tại khu vực này, giá xăng cực kỳ rẻ chỉ khoảng 19.300 đồng/lít cho xăng cao cấp RON 98, giúp chi phí vận hành những khối động cơ dung tích lớn này không còn là rào cản. Khách hàng tại đây ưu tiên sức mạnh tức thời và khả năng chinh phục đồi cát, điều mà động cơ xăng tăng áp kép làm tốt hơn so với động cơ dầu truyền thống.

Ford ưu ái trang bị động cơ xăng dung tích lớn cho thị trường UAE chính là đặc thù về giá nhiên liệu.

Dù sức mạnh 355 mã lực là con số vô cùng hấp dẫn, nhưng khả năng Ford Việt Nam đưa phiên này về nước là điều không thể. Tại Việt Nam, dòng SUV khung gầm rời vẫn ưu tiên động cơ dầu diesel nhờ ưu thế về mô-men xoắn lớn để tải nặng và tính kinh tế khi di chuyển đường dài. Hiện tại, người tiêu dùng trong nước vẫn đang hài lòng với các tùy chọn động cơ 2.0L Single Turbo và Bi-Turbo.