Ford Territory: SUV Mỹ biến hoá thành tác phẩm nghệ thuật đường phố Việt

Ford vừa ra mắt Territory 2025 bản nâng cấp tại Việt Nam với ba phiên bản giá lần lượt là 762, 840 và 896 triệu đồng. Xe sẽ được giao đến khách hàng từ tháng 9 và sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, theo điều kiện nào đến trước.

Diện mạo mới, thể hiện tinh thần hiện đại

Mẫu Territory mới giữ nguyên chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm, nhưng chiều dài tổng thể tăng lên 4.685 mm. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu tổ ong mở rộng, kết hợp với đèn pha LED projector có dải LED ban ngày hình chữ L, tạo vẻ đẹp năng động và hiện đại. Màu sơn Xanh khói (Vapor Blue) và mâm hợp kim càng làm nổi bật cá tính của xe.

Nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi công nghệ

Khoang lái sử dụng cụm màn hình đôi liền mạch 12,3 inch, tông màu nội thất thể thao với ghế da điểm nhấn cam. Hệ thống âm thanh Arkamys 3D Audio 8 loa, cửa sổ trời panorama và cửa gió cho hàng ghế sau giúp mang lại trải nghiệm cao cấp. Cốp xe dung tích 448 lít, mở rộng tới 1.422 lít khi gập hàng ghế sau. Điểm mới đáng chú ý là gương chiếu hậu trong xe tích hợp camera 2 MP với HDR, giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm.

FordPass: kết nối tiện lợi trong tầm tay

Territory là mẫu SUV đầu tiên tại Việt Nam được trang bị FordPass – ứng dụng cho phép khóa/mở xe từ xa, khởi động làm mát hoặc làm ấm, kiểm tra nhiên liệu và trạng thái xe thông qua điện thoại, đồng thời nhận cảnh báo tức thì.

Vận hành cân bằng, tiết kiệm nhiên liệu hợp lý

Trang bị động cơ xăng EcoBoost 1.5L tăng áp công suất khoảng 158 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt và dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Mountain), hướng đến trải nghiệm vận hành linh hoạt. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 6,1–8,6 lít/100 km, nhưng người dùng tại Việt Nam ghi nhận thực tế dao động 8–10 lít/100 km tùy điều kiện lái.

An toàn và hỗ trợ đầy đủ cho người lái

Territory bản nâng cấp duy trì gói Ford Co-Pilot360 với các tính năng hỗ trợ như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe và 6 túi khí. Bản Titanium X thêm hỗ trợ đỗ xe tự động.

So sánh nhanh với các đối thủ

Trong phân khúc SUV cỡ C, Territory cạnh tranh với các mẫu như:

Mẫu xe Giá tham khảo (triệu đồng) Điểm nổi bật chính Ford Territory 762 – 896 FordPass, màn hình đôi, ADAS toàn diện Honda CR-V (hybrid) 1.100 – 1.300 Tiết kiệm nhiên liệu, thương hiệu mạnh Hyundai Tucson 870 – 1.030 Đa dạng động cơ, trang bị hiện đại Mazda CX-5 860 – 1.050 Cảm giác lái chắc tay, nội thất tinh tế Kia Sportage 820 – 1.000 Thiết kế thời trang, nhiều tiện ích Mitsubishi Outlander 880 – 1.100 Thực dụng, bền bỉ Mazda CX-8 1.250 – 1.400 Không gian rộng 5+2, cao cấp

Territory nổi bật nhờ mức giá dễ tiếp cận và trang bị công nghệ mạnh, mặc dù thiếu bản hybrid như CR-V.

Tiếng nói từ cộng đồng

Từ các diễn đàn và video đánh giá xe tại Việt Nam, người dùng nói: Thiết kế và FordPass được đánh giá cao, đặc biệt khi cần khởi động làm mát xe từ xa trong khí hậu nóng ẩm.

Hộp số DCT vẫn còn là mối băn khoăn về độ bền nếu sử dụng nhiều trong điều kiện kẹt xe, dù đã là loại ly hợp kép ướt. Treo xe hơi mềm khi chạy tốc độ cao nhưng đổi lại vận hành êm ái trong phố. Thực tế tiêu hao nhiên liệu khoảng 8–10 lít/100 km là hợp lý cho SUV cỡ C.

Kết luận

Ford Territory facelift 2025 là một lựa chọn toàn diện: ngoại hình bắt mắt, công nghệ hiện đại, đặc biệt là mức giá dưới 900 triệu đồng. Nếu bạn cần một chiếc SUV tiện nghi cho gia đình, nhiều tính năng an toàn và kết nối tiện lợi, Territory là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu tối đa hoặc yêu thích cảm giác lái thể thao, bạn nên cân nhắc thêm CR-V hybrid hay CX-5 trước khi quyết định cuối cùng.