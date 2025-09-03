Vừa ra mắt, Ford Territory mới đã có hoạt động để tăng sức cạnh tranh

Từ 19/8 đến 30/9/2025, Ford Việt Nam và hệ thống Đại lý trên toàn quốc khởi động chương trình “Ưu đãi Đặt sớm Ford Territory Mới” dành cho khách hàng tiên phong. Chương trình “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới” mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sớm mẫu SUV đô thị hạng C được ưa chuộng cùng nhiều phần quà giá trị với tổng trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng mua xe Ford Territory Mới sẽ được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Phần thưởng cao nhất trị giá 160 triệu tương đương chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Ngoài ra, chương trình còn có các ưu đãi trị giá 30 triệu đồng. Thấp nhất là phần quà trị giá 5,4 triệu đồng.

Đây là những phần quà thiết thực, gắn liền với phong cách sống tiện nghi và công nghệ mà Ford mong muốn mang đến cho khách hàng. Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý của Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage vào ngày đầu tháng 10/2025.

Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam.

Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội. Phiên bản Territory Mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại. Với những đổi mới này, Territory Mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và an toàn. Từ những dòng xe như Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit cho đến các mẫu xe đô thị như Territory, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.