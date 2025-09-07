Chiêm ngưỡng thiết kế Ford Territory 2025, giá từ 762 triệu đồng

Ford Territory 2025 bao gồm ba phiên bản: Trend, Titanium và Titanium X, được bán với giá từ 762 đến 896 triệu đồng. So với phiên bản trước, giá bán của Territory 2025 đã tăng từ 3 đến 7 triệu đồng.

Mặc dù không có sự thay đổi lớn về thiết kế, Ford Territory 2025 đã có một số điều chỉnh nhỏ nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc crossover cỡ trung. Cụ thể, cụm đèn trước đã được thiết kế lại với đèn pha LED đồng bộ cùng dải đèn định vị, kết hợp với lưới tản nhiệt 3D mang lại diện mạo hiện đại hơn. Việc loại bỏ đèn sương mù cũng giúp hãng xe Mỹ tinh chỉnh thiết kế cản trước và sau theo hướng tối giản.

Chiều dài tổng thể của Ford Territory 2025 đã tăng thêm 55 mm, đạt 4.685 mm, trong khi các thông số khác như chiều rộng 1.935 mm, chiều dài trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm vẫn giữ nguyên. Bộ mâm 19 inch trên phiên bản Titanium X đã được thiết kế lại theo kiểu 5 chấu đơn, trong khi hai phiên bản còn lại sử dụng mâm 18 inch đa chấu.

Nội thất của Ford Territory 2025 vẫn giữ phong cách sang trọng và hiện đại, nhưng hai phiên bản cao cấp đã được bổ sung ghế bọc da hai tông màu cam và đen mang đến sự nổi bật. Riêng nội thất phiên bản Trend chỉ trang bị ghế bọc da một tông màu. Màn hình đôi 12,3 inch vẫn được giữ nguyên trên phiên bản Titanium X, trong khi Titanium và Trend chỉ có màn hình 7 inch sau vô lăng.

Tất cả các phiên bản của Ford Territory 2025 đều sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp, cùng với cần số dạng núm xoay giúp khu vực điều khiển gọn gàng hơn. Mặc dù không gian nội thất khá rộng rãi cho 4-5 người, Ford Territory 2025 chỉ thiết kế 5 chỗ ngồi, điều này khiến xe trở nên bất lợi hơn khi so sánh với một số đối thủ như Honda CR-V và Mitsubishi Outlander có thiết kế 5+2 chỗ ngồi.

Về động cơ, Ford Territory 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít với khả năng sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Trong khi nhiều đối thủ trong phân khúc đã trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, Ford vẫn giữ hệ dẫn động cầu trước cho các phiên bản hiện tại.

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, hai phiên bản Titanium và Titanium X còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động và đèn pha tự động, điều này mang lại sự tiện nghi và an toàn cho người lái.