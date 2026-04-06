Ford giảm giá 900 triệu đồng cho dòng xe điện tại Việt Nam

Ford Việt Nam gây bất ngờ khi điều chỉnh giá bán Mustang Mach-E xuống còn 1,699 tỷ đồng, đồng thời công bố hệ sinh thái sạc điện diện rộng từ ngày 1/4/2026. Hãng vừa công bố bảng giá mới cho mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E, áp dụng từ ngày 1/4/2026.

Theo đó, mức giá niêm yết của mẫu SUV điện này được điều chỉnh về con số 1,699 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). So với mức giá 2,599 tỷ đồng tại thời điểm ra mắt, đây là bước giảm giá sâu nhằm đưa dòng xe hiệu năng cao của Mỹ tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Song song với việc thay đổi chiến lược giá, Ford triển khai hệ sinh thái dịch vụ tập trung vào hạ tầng năng lượng. Hãng cung cấp đầy đủ thiết bị sạc tiêu chuẩn tại nhà, bao gồm cả bộ sạc treo tường và bộ sạc di động. Để giải quyết bài toán di chuyển đường dài, Ford đã hợp tác với VETC để kết nối mạng lưới hơn 350 trạm sạc công cộng từ các đối tác thứ ba. Sự hợp tác này cho phép chủ xe thanh toán tự động và đối soát tài chính trực tiếp qua hệ thống hạ tầng sẵn có.

Đặc biệt, khách hàng mua xe từ tháng 4/2026 sẽ được hưởng gói hỗ trợ miễn phí sạc pin trong vòng 5 năm. Đối với các tình huống khẩn cấp, dịch vụ sạc di động 24/7 sẽ vận hành tại Hà Nội và TP.HCM trong suốt 3 năm bảo hành xe. Ngoài ra, hệ thống đại lý Ford toàn quốc cũng cung cấp dịch vụ nhận và giao xe tận nơi miễn phí để hỗ trợ nhu cầu sạc pin cho chủ sở hữu khi cần thiết.

Dù điều chỉnh giá bán, Mustang Mach-E vẫn duy trì các đặc tính kỹ thuật của một mẫu SUV điện hiệu năng cao. Xe trang bị động cơ điện kép cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 389 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,5 giây.

Khối pin dung lượng 88 kWh mang lại phạm vi hoạt động lên đến 550 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Mẫu xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC 150kW, cho phép nạp năng lượng từ 0 lên 80% trong khoảng 36 đến 45 phút.

Về mặt tiện ích, Mustang Mach-E sở hữu không gian nội thất rộng rãi với cấu trúc hai khoang chứa đồ riêng biệt ở phía trước và phía sau. Hệ thống an toàn được tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot 360, bao gồm các tính năng phanh hiệu suất cao và hệ thống kiểm soát ổn định thân xe.

Động thái này của Ford Việt Nam không chỉ làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong phân khúc xe điện hạng sang mà còn khẳng định quyết tâm làm mới mình trong kỷ nguyên giao thông xanh. Việc kết hợp giữa giá bán cạnh tranh và hệ thống hậu mãi chuyên sâu được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho doanh số của dòng xe Mustang huyền thoại tại thị trường trong nước.