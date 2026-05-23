Ducati tung “quái thú mini” Hypermotard 698 Mono Nera, giá gần nửa tỷ

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hypermotard 698 Mono Nera tạo ấn tượng bằng lớp sơn đen phủ gần như toàn bộ thân xe. Ducati lựa chọn cách phối màu tối giản nhưng đầy chủ đích, để các chi tiết như khung thép mắt cáo và bộ mâm đỏ nổi bật rõ nét hơn, tạo nên hiệu ứng tương phản đặc trưng của thương hiệu đến từ Borgo Panigale. Điểm nhấn ở phần đuôi xe đến từ cặp ống xả Termignoni bằng thép với lớp hoàn thiện màu đen cùng các chi tiết đỏ, thay thế hoàn toàn hệ thống pô tiêu chuẩn và mang lại vẻ ngoài đậm chất đường đua hơn.

Không chỉ ấn tượng về ngoại hình, Nera còn được Ducati ưu ái trang bị sẵn hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift Up/Down. Điều này giúp chiếc supermoto vận hành mượt mà và thể thao hơn trong những pha tăng tốc liên tục hoặc khi xử lý trên đường đua. So với phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, Nera hướng nhiều hơn tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách độc bản, gai góc nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe có tính ứng dụng thực tế cao.

Trái tim của Hypermotard 698 Mono Nera là khối động cơ Superquadro Mono dung tích 659 cc. Đây không phải một động cơ phát triển hoàn toàn mới, mà được thừa hưởng nhiều công nghệ trực tiếp từ động cơ V2 trên Panigale 1299. Ducati giữ lại piston đường kính 116 mm, cấu trúc buồng đốt, hệ thống van nạp titanium, van xả thép cùng cơ cấu đóng mở van desmodromic nổi tiếng từng xuất hiện trên các mẫu xe MotoGP.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 77,5 mã lực tại 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 8.050 vòng/phút. Giới hạn vòng tua đạt mức 10.250 vòng/phút - con số hiếm thấy trên một mẫu mô tô xi-lanh đơn thương mại. Ducati cũng cho thấy tham vọng cân bằng giữa hiệu năng và khả năng sử dụng hàng ngày khi thiết lập chu kỳ bảo dưỡng khá dễ chịu: thay dầu sau mỗi 15.000 km và kiểm tra khe hở xupáp sau 30.000 km.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Hypermotard 698 Mono Nera nằm ở trọng lượng cực nhẹ. Xe chỉ nặng 151 kg, điều này có được do Ducati sử dụng khung thép mắt cáo có độ dày thay đổi, bộ mâm đúc trọng lượng nhẹ và gắp đôi tối ưu hóa khối lượng. Hệ thống treo cũng được đầu tư bài bản với phuộc USD Marzocchi đường kính 45 mm phía trước và giảm xóc Sachs phía sau, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn nhằm phục vụ phong cách lái thể thao đặc trưng của dòng supermoto.

Bên cạnh phần cơ khí, Ducati tiếp tục mang công nghệ điện tử từ các mẫu superbike xuống chiếc xe xi-lanh đơn này. Gói hỗ trợ lái bao gồm ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control, kiểm soát bốc đầu Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control và hệ thống hỗ trợ đề-pa Ducati Power Launch. Đặc biệt, Ducati còn tích hợp tính năng Slide-by-Brake - một chế độ cho phép người lái thực hiện các pha drift kiểu supermoto có kiểm soát khi vận hành trên đường đua kín.

Mọi thông số và thiết lập đều được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD 3,8 inch. Ducati cũng tinh chỉnh các cấp độ can thiệp điện tử theo hướng thân thiện hơn với người mới chơi supermoto. Ở mức Wheelie Control thấp nhất, hệ thống vẫn cho phép bánh trước nhấc lên có kiểm soát mà không can thiệp quá mạnh, tạo cảm giác tự nhiên và phấn khích hơn cho người lái.

Dành cho những khách hàng muốn khai thác tối đa hiệu năng của chiếc xe trên đường đua, Ducati còn cung cấp tùy chọn pô đua Termignoni không hợp pháp lưu thông ngoài đường phố. Theo hãng xe Ý, hệ thống này giúp tăng thêm khoảng 7 mã lực, nâng tổng công suất lên gần 84,5 mã lực. Đồng thời, xe cũng được mở khóa tính năng Wheelie Assist - công nghệ hỗ trợ kiểm soát góc nâng bánh trước bằng cách điều chỉnh mô-men xoắn, giúp duy trì các pha wheelie dài và ổn định hơn.

Tại thị trường châu Âu, Ducati Hypermotard 698 Mono Nera được bán với mức giá khoảng 13.990 euro - khoảng 428 triệu đồng.