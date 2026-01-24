Ford Ranger giảm giá mạnh để thu hút khách hàng trước thềm Hilux ra mắt

Trước thềm Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt, thị trường bán tải Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh từ Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max, khiến cuộc cạnh tranh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thị trường bán tải tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối tháng 1. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều nâng cấp về thiết kế, công nghệ và tiện nghi.

Tuy nhiên, mức giá dự kiến của Hilux lại cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt là trong thời điểm các mẫu xe bán tải khác đang đẩy mạnh chương trình giảm giá để thu hút người dùng trước Tết Âm lịch, nhờ đó mà đưa phân khúc này trở thành một trong những “điểm nóng” đáng chú ý của thị trường ô tô đầu năm.

Ford Ranger đang tạo sức ép mạnh mẽ lên toàn bộ phân khúc bán tải.

Khởi đầu là Ford Ranger đang tạo sức ép mạnh mẽ lên toàn bộ phân khúc bán tải nhờ sự kết hợp giữa các chương trình khuyến mãi từ hãng và đại lý. Ở phiên bản XLS, chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giúp giá bán thực tế giảm xuống dưới ngưỡng 700 triệu đồng, mức giá được xem là cạnh tranh trực diện. Không chỉ dừng lại ở đó, các phiên bản cao cấp như Raptor, Stormtrak hay Wildtrak cũng được áp dụng ưu đãi tương tự.

Bên cạnh đó, nhiều đại lý còn tặng thêm bảo hiểm thân vỏ cùng loạt phụ kiện như dán kính, trải sàn…, nâng tổng giá trị khuyến mãi dành cho Ranger Raptor lên hơn 100 triệu đồng. Việc một mẫu xe vốn dẫn đầu doanh số như Ranger vừa giảm giá sâu vừa mở rộng khả năng tiếp cận dưới mốc tâm lý 700 triệu đồng đã tạo áp lực lớn lên các đối thủ, đặc biệt là Toyota Hilux thế hệ mới chuẩn bị ra mắt với mức giá dự kiến cao hơn.

Không chỉ Ford Ranger mà Ford Everest cũng có hỗ trợ như bản Titanium 4X4 tặng gói quà trị giá 34 triệu đồng hoặc hỗ trợ 25 triệu; bản Titanium 4X2 trị giá 30 triệu hoặc hỗ trợ 20 triệu; các bản Ambient, Sport và Sport Special Edition tặng bảo hiểm 13 triệu hoặc hỗ trợ 10 triệu. Trong khi đó, Ford Transit Trend và Premium 16 chỗ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Hilux thế hệ mới một mình một sân tại thời điểm ra mắt khi cận kề Tết.

Mitsubishi Triton cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua ưu đãi với các chính sách bán hàng được mở rộng hơn so với những tháng trước. Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ trên nhiều phiên bản giúp giá bán thực tế của Triton trở nên dễ tiếp cận hơn, qua đó duy trì vị thế là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Ranger và Hilux trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Ở chiều ngược lại, Isuzu D-Max chọn cách tiếp cận linh hoạt thông qua ưu đãi từ đại lý. Nhờ mức giá niêm yết vốn đã thấp hơn so với nhiều đối thủ, cộng thêm các gói giảm giá và quà tặng kèm, D-Max trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho những khách hàng ưu tiên chi phí. Sự đa dạng trong chính sách bán hàng giữa các đại lý cũng khiến D-Max có sức hút riêng trong giai đoạn thị trường đang dư nguồn cung.

Trước bối cảnh Toyota Hilux thế hệ mới sắp ra mắt, làn sóng giảm giá hiện tại được xem như bước “dọn đường” của các hãng bán tải. Người mua vì thế đang đứng trước cơ hội hiếm có để sở hữu xe với mức chi phí hấp dẫn, trong khi cuộc cạnh tranh ở phân khúc này hứa hẹn sẽ còn nóng hơn khi Hilux chính thức bước vào cuộc chơi.