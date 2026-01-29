Ford thâu tóm nhà máy Suzuki tại Thái Lan

Suzuki đạt thỏa thuận bán nhà máy Rayong cho Ford và chấm dứt sản xuất ô tô tại Thái Lan sau hơn 10 năm. Sản lượng lao dốc từ gần 60.000 xe xuống 4.400 xe/năm cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường Đông Nam Á.

Suzuki Motor vừa đạt thỏa thuận bán nhà máy sản xuất ô tô tại tỉnh Rayong (Thái Lan) cho Ford Motor, đồng thời chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất xe du lịch tại quốc gia này. Thông tin được Nikkei Asia dẫn nguồn từ các chuyên gia trong ngành công bố, cho thấy một bước lùi đáng chú ý của hãng xe Nhật tại thị trường từng được xem là “cứ điểm” Đông Nam Á.

Suzuki xuất phát từ sự sụt giảm mạnh và kéo dài về sản lượng.

Quyết định rút lui của Suzuki xuất phát từ sự sụt giảm mạnh và kéo dài về sản lượng. Theo dữ liệu từ MarkLines, nhà máy Rayong từng đạt đỉnh gần 60.000 xe/năm, nhưng đến năm 2024 chỉ còn khoảng 4.400 xe, mức thấp khiến hiệu quả vận hành không còn đảm bảo.

Suzuki bắt đầu đầu tư vào Thái Lan từ năm 2012, rót khoảng 20 tỷ yên (tương đương 128 triệu USD) để xây dựng nhà máy có công suất thiết kế lên tới 80.000 xe/năm. Trong giai đoạn cao điểm, cơ sở này chủ yếu sản xuất mẫu hatchback Swift, từng là dòng xe chiến lược của Suzuki tại khu vực.

Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy các mẫu xe cỡ nhỏ của Suzuki không đạt được mức thâm nhập như kỳ vọng. Đồng baht tăng giá, chi phí sản xuất leo thang cùng những biến động kinh tế trong nước và khu vực đã khiến bài toán lợi nhuận ngày càng khó giải.

Hãng xe Mỹ hiện đã vận hành một nhà máy liền kề tại Rayong.

Theo thỏa thuận, các điều khoản tài chính không được công bố, song quá trình chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản dự kiến hoàn tất trong những tháng tới. Sau đó, Suzuki sẽ chính thức khép lại hoạt động sản xuất ô tô tại Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, Ford được đánh giá là bên hưởng lợi lớn. Hãng xe Mỹ hiện đã vận hành một nhà máy liền kề tại Rayong, nơi lắp ráp các mẫu bán tải và SUV chiến lược như Ranger và Everest. Việc tiếp nhận khu đất khoảng 163 ha của Suzuki giúp Ford có thêm gần 65.000 m2 diện tích nhà xưởng, tạo dư địa mở rộng sản xuất và tối ưu chuỗi hậu cần.

Đại diện Ford cho biết thương vụ này thể hiện cam kết dài hạn với Thái Lan, đồng thời củng cố vai trò của quốc gia này như một trung tâm sản xuất - xuất khẩu quan trọng của hãng tại khu vực ASEAN.

Giới quan sát cho rằng thương vụ Suzuki - Ford không chỉ là một giao dịch mua bán nhà máy, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc của ngành ô tô Đông Nam Á. Trong khi các hãng xe Nhật Bản từng thống lĩnh thị trường Thái Lan đang dần thu hẹp quy mô, các thương hiệu xe điện Trung Quốc lại tăng tốc mở rộng, đặc biệt ở phân khúc xe du lịch cỡ nhỏ và xe điện giá cạnh tranh.

Việc Suzuki rút khỏi sản xuất tại Thái Lan cho thấy áp lực tái cấu trúc đang lan rộng trong ngành, khi lợi thế truyền thống về xe xăng cỡ nhỏ không còn đủ sức chống đỡ trước làn sóng điện hóa và cạnh tranh mới.