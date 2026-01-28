Ford dù không có xe điện nhưng vẫn áp đảo nhiều hãng tại Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc đáng chú ý của Ford tại Việt Nam khi hãng vừa tròn 30 năm hoạt động, vừa ghi nhận mức doanh số cao nhất kể từ khi có mặt. Theo số liệu công bố, Ford Việt Nam bán ra 50.450 xe trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm 2024 và chiếm 8,6% thị phần toàn thị trường.

Đây là kết quả diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam cạnh tranh mạnh, đặc biệt ở các phân khúc SUV và bán tải. Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger đạt doanh số 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm trước và chiếm khoảng 68% thị phần. Ranger tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, được sử dụng phổ biến cả cho mục đích cá nhân lẫn thương mại.

Trong phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest đạt 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 73% thị phần. Mẫu xe này duy trì lượng tiêu thụ ổn định nhờ nhu cầu sử dụng xe gầm cao cỡ lớn của các gia đình. Ở mảng xe thương mại, Ford Transit bán được 5.761 xe trong năm 2025, tăng gần 15% so với năm trước, chiếm khoảng 74% thị phần phân khúc xe thương mại hạng nhẹ.

Trong phân khúc SUV cỡ C, Ford Territory đạt doanh số 12.786 xe, tăng 57% so với năm 2024 và đứng thứ hai trong phân khúc. Tổng lượng xe Territory bán ra tại Việt Nam đến nay đạt khoảng 30.000 xe. Nửa cuối năm 2025, Ford cũng giới thiệu Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một mẫu xe điện trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường trong nước.

Everest vẫn là mẫu xe bán chủ lực của Ford tại Việt Nam

Ford Mustang Mach E xuất hiện tại Việt Nam vào giữa năm 2025.

Kết quả năm 2025 cho thấy hãng xe Mỹ tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong một số phân khúc chủ lực, đặc biệt là bán tải, SUV cỡ trung và xe thương mại. Trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển mạnh về công nghệ và đa dạng hệ truyền động, những kết quả này được xem là nền tảng để hãng duy trì sự hiện diện và cạnh tranh trong các năm tiếp theo.