Giá xe Ford Ranger tháng 8/2025, ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ

Ford Ranger là “vua bán tải” tại thị trường Việt sở hữu nhiều ưu điểm như: đa dạng phiên bản, kiểu dáng bắt mắt và nhiều trang bị hiện đại. Với nhiều thay đổi ở thế hệ mới hứa hẹn sẽ tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc.

Đối thủ cạnh tranh với Ford Ranger tại thị trường Việt Nam có thể kể đến: Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Nissan Navara, Isuzu D-Max,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Ford Ranger cập nhật mới nhất tháng 8/2025

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Ford Ranger XLS 2.0L 4X2 AT 707 780 772 753 Giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ford Ranger XLS 2.0L 4X2 AT (màu đỏ) 714 788 779 760 Giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ford Ranger XLS+ 4x2 733 808 799 780 - Ford Ranger XLS+ 4x4 802 882 872 853 - Ford Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 854 845 826 Giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ford Ranger XLS 2.0L 4X4 AT (màu đỏ) 783 862 852 833 Giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ford Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 948 938 919 Giảm giá tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Sport 2.0L 4X4 AT (màu đỏ/màu đỏ cam) 871 956 945 926 Giảm giá tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 1072 1060 1041 Giảm giá tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X (màu vàng luxe/màu đỏ/màu đỏ cam) 986 1079 1067 1048 Giảm giá tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Stormtrak 1039 1136 1124 1105 -

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger 2025

Thông số Ranger XL 2.0L 4X4 MT Ranger XLS 2.0L 4X2 MT Ranger XLS 2.0L 4X2 AT Ranger XLS 2.0L 4X4 AT Ranger XLT 2.0L 4X4 AT Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Kích thước - Trọng lượng Dài x rộng x cao (mm) 5.320 x 1.918 x 1.875 5.362 x 1.918 x 1.875 Khoảng sáng gầm (mm) 235 Chiều dài cơ sở (mm) 3.270 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 6.350 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 85.8 Cỡ lốp 255/70R16 255/70R16 255/70R17 255/65R18 La-zăng Vành thép 16 inch Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch Vành hợp kim nhôm đúc 17 inch Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch Hệ thống treo trước Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn Hệ thống treo sau Loại nhíp với ống giảm chấn Phanh trước Phanh đĩa Phanh sau Tang trống Phanh đĩa Ngoại thất Đèn phía trước Halogen Halogen Halogen Halogen LED LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc Đèn ban ngày Không Không Không Không Có Có Gạt mưa tự Không Không Không Không Có Có Đèn sương mù Không Có Có Có Có Có Gương chiếu hậu bên ngoài Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện, gập điện Chỉnh điện, gập điện Nội thất - Tiện nghi Khởi động bằng nút bấm Không Không Không Không Có Có Chìa khóa thông minh Không Không Không Không Có Có Điều hòa nhiệt độ Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Tự động 2 vùng độc lập Vật liệu ghế Nỉ Nỉ Nỉ Nỉ Nỉ Da Vinyl Tay lái Thường Thường Thường Thường Bọc da Bọc da Ghế lái trước Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh điện 8 hướng Ghế sau Có tính năng gập ghế và tựa đầu Gương chiếu hậu trong Chỉnh tay 2 chế độ ngày và đêm Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm Cửa kính điều khiển điện 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước Hệ thống âm thanh AM/FM, MP3, USB, Bluetooth AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa Màn hình giải trí Màn hình TFT cảm ứng 10 inch Màn hình TFT cảm ứng 12 inch Hệ thống SYNC 4 Có Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch Điều khiển âm thanh trên tay lái Có Động cơ - Vận hành Loại cabin Cabin kép Động cơ Turbo diesel 2.0L i4 TDCi Bi Turbo diesel 2.0L i4 TDCi Dung tích xi-lanh 1.996 Công suất cực đại (PS/rpm) 170/3.500 210/3.750 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 405/1.750-2.500 500/1.750-2.000 Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Hệ thống truyền động Hai cầu Một cầu Một cầu Hai cầu Hai cầu Hai cầu Gài cầu điện Có Không Không Có Có Có Kiểm soát đường địa hình Không Không Không Không Không Có Khóa vi sai cầu sau Có Không Không Có Có Có Hộp số 6MT 6MT 6AT 6AT 6AT 10AT Trợ lực lái Trợ lực lái điện Trang bị an toàn Túi khí phía trước Có Có Có Có Có Có Túi khí bên Có Có Có Có Có Có Túi khí rèm dọc hai bên trần xe Có Có Có Có Có Có Túi khí đầu gối người lái Không Không Không Không Không Có Camera Không Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera 360 Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Không Không Không Không Không Cảm biến trước và sau Hệ thống chống bó cứng phanh và Phân phối trợ lực phanh điện tử Có Có Có Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) Không Không Có Có Có Có Hệ thống kiểm soát chống lật Không Không Có Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Không Không Có Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo Không Không Không Có Có Có Kiểm soát hành trình Không Có Có Có Có Tự động Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường Không Không Không Không Không Có Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước Không Không Không Không Không Có Hệ thống chống trộm Không Không Không Không Không Có

Tham khảo thiết kế xe Ford Ranger 2025

Ford Ranger là dòng bán tải cỡ trung (mid-size pickup trucks) của nhà sản xuất xe hơi Ford, Mỹ. Ra đời lần đầu năm 1983 tại thị trường Mỹ và cho đến nay đã trải qua nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Trong gia đình Ford thì Ranger nằm giữa phân khúc xe tải hạng nặng (F-Series) và hạng nhẹ (Ford Courier).

Được biết đến là “vua bán tải” tại Việt Nam khi trong phân khúc không mẫu xe đối thủ nào có thể qua mặt về doanh số bán hàng, Ford Ranger mang trong mình DNA Mỹ với động cơ mạnh mẽ và thiết kế thể thao đầy nam tính.

Tháng 8/2022, Ford Ranger thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt khách hàng Việt. Xe được lắp ráp trong nước với 08 tùy chọn màu sơn ngoại thất, gồm: Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe (chỉ có ở bản Wildtrak).

Ngoại thất

Ford Ranger 2025 mang những thay đổi về hệ thống khung gầm, kích thước cũng như thiết kế đã mang đến cho mẫu bán tải một diện mạo mới, mạnh mẽ, vững chắc và hiện đại.

Điểm nhấn ở khu vực đầu xe là lưới tản nhiệt thiết kế mới, kích thước lớn, sơn đen. Hai bên bố trí cụm đèn pha tạo hình chữ C độc đáo với công nghệ LED ma trận thông minh trên bản Wildtrak, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu sáng và điều chỉnh cường độ của chùm đèn pha.

Cản trước tái thiết kế theo hướng đầm chắc, các hốc bánh xe to bản hơn cùng sự xuất hiện của loạt đường gân dập nổi hai bên sườn, giúp nhấn mạnh vẻ bệ vệ và vững chãi.

Thùng xe của Ford Ranger 2025 cũng được gia tăng kích thước, trang bị để trở nên tiện ích và hữu dụng hơn. Đèn hậu LED tinh chỉnh mới theo hướng tinh tế và bắt mắt hơn.

Nội thất

Khoang cabin của Ford Ranger thế hệ mới “lột xác” hoàn toàn so với đời cũ, các vật liệu được sử dụng đều cao cấp và tiện nghi.

Nổi bật ở khu vực táp-lô là màn hình giải trí trung tâm 12 inch, đặt dọc, có độ phân giải cao, tích hợp nhiều chức năng điều khiển cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống giải trí giải trí SYNC®i 4. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Phía sau bố trí màn hình hiển thị đa thông tin sắc nét.

Ford Ranger 2025 đang là mẫu bán tải có màn hình sau tay lái lớn nhất phân khúc. Phanh tay điện tử cũng được làm gọn gàng và sang hơn so với loại cơ vốn khá cồng kềnh và thô như ở thế hệ trước.

Xe có hệ thống hộc chứa đồ "khổng lồ" và linh hoạt ở nhiều vị trí như tích hợp với bệ tỳ tay cỡ lớn, bên các cánh cửa, trên táp-lô, bên dưới và phía sau hàng ghế thứ 2,... Cùng loạt trang bị tiện ích như: chìa khoá thông minh, hệ thống điều hoà tự động với cửa gió cho ghế sau, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ,...

Động cơ

Ford Ranger 2025 có 2 tùy chọn động cơ, gồm:

• Động cơ diesel 2.0L Turbo đơn kết hợp hộp số 6 cấp (tự động hoặc số sàn), lắp đặt trên các bản XL, XLS và XLT, sản sinh công suất 170PS/ 3500rpm và mô men xoắn cực đại 405Nm/ 1750-2500rpm.

• Động cơ diesel 2.0L Turbo kép kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, lắp trên bản Wildtrak, mang lại công suất 210PS/ 3500 rpm và mô men xoắn cực đại 500Nm/ 1750-2000rpm.

Thế hệ mới của Ford Ranger được bổ sung thêm Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 lựa chọn chế độ lái từ Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi. Xe cũng có khả năng gài cầu điện tử.

Trang bị an toàn

Ford Ranger 2025 sở hữu các công nghệ an toàn: kiểm soát hành trình thích ứng, duy trì làn đường, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp, camera 360,...

Đánh giá xe Ford Ranger 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế nam tính, năng động và hiện đại

+ Khung gầm mới đa dụng hơn

+ Nội thất rộng rãi, tiện nghi, nhiều vật liệu cao cấp

+ Bảng đồng hồ kỹ thuật số mới mang tính thẩm mỹ cao

+ Trang bị hệ thống cảm biến đánh dấu làn tiên tiến

+ Đa dạng chế độ địa hình

​​​​​​​ + Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.