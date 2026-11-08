Ferrari Luce chưa bàn giao chiếc nào đã bán hết sản lượng cả năm

Bất chấp những tranh luận trái chiều về thiết kế và triển vọng thương mại, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari đang tạo sức hút vượt kỳ vọng. Toàn bộ sản lượng dự kiến phân bổ trong năm 2027 đã có khách đặt mua, khiến người mua ở thời điểm hiện tại phải chờ đến năm 2028 mới được nhận xe.

Theo CEO Ferrari Benedetto Vigna, dự án Luce vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất hiện trên đường phố vào cuối năm 2026, trước khi hoạt động bàn giao được mở rộng trong năm 2027.

Đáng chú ý, toàn bộ số xe Luce mà hãng lên kế hoạch phân phối trong năm 2027 hiện đã kín đơn hàng. Tuy nhiên, Ferrari chưa công bố sản lượng dự kiến cũng như mục tiêu doanh số cụ thể cho mẫu xe điện này.

Một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung chưa thể đáp ứng nhu cầu đến từ đặc thù sản xuất. Ferrari Luce được lắp ráp tại một cơ sở hoàn toàn mới, nơi đảm nhiệm cả việc sản xuất mô-tơ điện, pin và các linh kiện quan trọng.

Việc đưa nhà máy mới vào vận hành đòi hỏi thời gian để hoàn thiện quy trình và nâng dần công suất. Vì vậy, Ferrari chưa thể ngay lập tức tăng sản lượng để đáp ứng lượng đơn hàng đang tăng lên.

Trước đó, hãng đã tổ chức hơn 50 buổi giới thiệu riêng tư tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh 5 sự kiện công khai. Trong quý I/2027, Ferrari dự kiến triển khai các chương trình lái thử quốc tế dành cho truyền thông, sau đó mở rộng hoạt động trải nghiệm đến khách hàng tiềm năng.

Theo Benedetto Vigna, tệp khách hàng đặt cọc Luce khá đa dạng về độ tuổi và khu vực địa lý. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ tỷ lệ giữa khách hàng hiện hữu và những người lần đầu mua xe Ferrari.

Tại Mỹ, Ferrari Luce có giá khởi điểm 560.800 USD, tương đương khoảng 14,3 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 122.190 USD so với mẫu SUV Purosangue sử dụng động cơ V12.

Không chỉ riêng Luce, toàn bộ danh mục xe Ferrari dự kiến sản xuất trong năm 2027 hiện cũng đã kín đơn hàng. Một số khách hàng vì thế phải chờ sang năm 2028 mới có thể nhận xe. Kết quả này là tín hiệu đáng chú ý đối với chiến lược điện hóa của Ferrari. Hãng đặt mục tiêu xe thuần điện chiếm 20% danh mục sản phẩm vào năm 2030, song vẫn duy trì các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid.