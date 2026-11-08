Sprint 440 - xe cho người mới chơi môtô Harley-Davidson

Hệ thống khung gầm sử dụng cấu trúc ống thép dạng khung lưới (trellis), kết hợp với phuộc trước hành trình ngược đường kính 43 mm với hành trình 130 mm. Phía sau trang bị giảm xóc dạng bình dầu rời hỗ trợ 7 cấp độ điều chỉnh tải trọng với hành trình 76 mm.

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn phía trước đường kính 320 mm với kẹp phanh hai piston và đĩa sau 240 mm với kẹp phanh đơn. Trang bị an toàn tiêu chuẩn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi các tính năng như kiểm soát lực kéo không xuất hiện trên mẫu xe này.

Sprint 440 sử dụng cặp vành đúc kích thước 19 inch cho bánh trước và 17 inch bánh sau, đi kèm lốp MRF kích thước 100/90 phía trước và 150/60 phía sau. Độ cao yên 683 mm khi không tải, trọng lượng khi xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành là 187 kg và dung tích bình nhiên liệu 9 lít.

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, bao gồm đèn pha và đèn báo rẽ dạng phong cách viên đạn. Bảng đồng hồ với màn hình TFT kích thước 3,5 inch cung cấp các thông số về tốc độ, vị trí cấp số, mức nhiên liệu, đồng hồ thời gian, hành trình, quãng đường di chuyển còn lại và vòng tua máy. Ngoài ra, xe còn trang bị một cổng sạc USB-C.

Theo kế hoạch, Harley-Davidson Sprint 440 bán ra đầu tiên ở thị trường châu Âu vào nửa đầu năm 2027, sau đó đến các quốc gia khác.

Harley-Davidson Sprint 440 - môtô mới lộ diện Mẫu xe mới mang phong cách cruiser, lắp động cơ 440 phân khối công suất 27 mã lực, sản xuất tại Ấn Độ, bán trong năm 2027. Bấm xem >>

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Minh Vũ (theo Paultan) ([Tên nguồn])