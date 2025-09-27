Độc lạ xe điện 3 bánh có khả năng đạt 120km/h

Mẫu xe chỉ cho thuê, pin 22 kWh đi 160km, trang bị an toàn đầy đủ, tuổi thọ 15 năm. Cụ thể, hãng xe Pháp Cixi đang phát triển mẫu xe điện 3 bánh mang tên Vigoz, được thiết kế với 2 bánh trước và 1 bánh sau. Dù nhỏ gọn như các dòng xe đô thị siêu nhỏ phổ biến ở châu Âu (Mobilize Duo, Citroën Ami, Fiat Topolino hay Microlino), Vigoz gây chú ý nhờ tốc độ tối đa lên tới 120 km/h.

Điều này giúp xe được xếp hạng L5, đủ điều kiện lưu thông trên mọi tuyến đường công cộng tại Pháp, bao gồm cả cao tốc. Điểm nổi bật của Cixi Vigoz là hệ thống đạp không xích PERS. Người lái có thể sử dụng bàn đạp để tăng tốc hoặc phanh theo cách tự nhiên như xe đạp điện, với lực cản bàn đạp có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân.

Vigoz có cơ chế nghiêng chủ động, tăng độ ổn định khi vận hành. Khoang lái kín, thiết kế khí động học giúp bảo vệ người ngồi trước tác động thời tiết. Xe có 2 ghế ngồi với dây đai an toàn 3 điểm, ghế sau được trang bị móc ISOFIX cho ghế trẻ em.

Các trang bị tiêu chuẩn gồm đèn LED, cần gạt nước, khoang hành lý có dây đai. Đáng chú ý, xe không sử dụng vô lăng truyền thống mà điều hướng bằng tay nắm tích hợp phanh. Cixi cam kết Vigoz có tuổi thọ ít nhất 15 năm trước khi tái chế hoặc thải loại. Xe có khung gầm chắc chắn, vỏ thay thế dễ dàng, phụ tùng đơn giản trong bảo dưỡng và hỗ trợ cập nhật OTA trực tuyến.

Xe được trang bị pin dung lượng 22 kWh đặt dưới sàn, cho phép di chuyển tối đa 160 km mỗi lần sạc. Với ổ cắm dân dụng, Vigoz mất khoảng 6 giờ để nạp đầy pin. Ngoài ra, việc kết hợp phanh tái tạo và lực đạp mạnh có thể giúp gia tăng phạm vi hoạt động.

Điểm khác biệt lớn nhất là Cixi Vigoz không bán ra thị trường, mà chỉ phân phối dưới hình thức cho thuê. Thông tin chi phí thuê và chi tiết kỹ thuật sẽ được công bố vào thời điểm ra mắt chính thức.